Війною в Україні Росія вбиває останній цвях у власну труну, - дипломат Єльченко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Перший крок Росія зробила у 2014 році, захопивши Крим, це був перший дзвіночок, однак до цього ще була Грузія, а ще до цього була колишня Югославія і також Лівія, тобто росіяни намагалися лізти скрізь. Але так, як вони полізли в Україну – це не просто помилка, а це останній цвях у власну труну і цей цвях забивається все глибше і глибше", - підкреслив дипломат.



Володимир Єльченко зауважив, що світ вже перейшов до повного нерозуміння та неповаги зовнішньої політики Росії, це ми бачимо по реакціях міжнародної спільноти на виступи Лаврова у Раді Європи та Генасамблеї, також на ядерний тероризм. До того ж намагання РФ грати на почуттях африканських країн у питанні голоду, що начебто Україна винна в зупинці експорту зерна, а не Росія, яка розв'язала війну та заблокувала Чорне море.



"Але такого впливу вже нема у Росії, який вона мала ще 2019 році в ООН за рахунок своєї агентурної мережі. Однак вже наступає той момент, що половина з тих агентів думають про те, чи варто їм продовжувати працювати на таку Російську Федерацію, якою вона стала сьогодні", - зазначив Єльченко.

1 вересня президент США Джо Байден заявив, що РФ порушила основні засади статуту ООН, відстоюючи власні імперські амбіції

24 вересня президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав призупинити членство Росії в Раді Безпеки ООН, позбавити її права вето, а заодно і реформувати ООН

25 вересня Лавров зганьбився з назвами Луганської та Запорізької області під час виступу на Генасамблеї ООН