Війною в Україні Росія вбиває останній цвях у власну труну, - дипломат Єльченко
Володимир Єльченко, дипломат та колишній постійний представник України при ООН (2015—2019 рр.) зазначив, що світ вже перейшов до повного нерозуміння та неповаги зовнішньої політики Росії
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Перший крок Росія зробила у 2014 році, захопивши Крим, це був перший дзвіночок, однак до цього ще була Грузія, а ще до цього була колишня Югославія і також Лівія, тобто росіяни намагалися лізти скрізь. Але так, як вони полізли в Україну – це не просто помилка, а це останній цвях у власну труну і цей цвях забивається все глибше і глибше", - підкреслив дипломат.
Володимир Єльченко зауважив, що світ вже перейшов до повного нерозуміння та неповаги зовнішньої політики Росії, це ми бачимо по реакціях міжнародної спільноти на виступи Лаврова у Раді Європи та Генасамблеї, також на ядерний тероризм. До того ж намагання РФ грати на почуттях африканських країн у питанні голоду, що начебто Україна винна в зупинці експорту зерна, а не Росія, яка розв'язала війну та заблокувала Чорне море.
"Але такого впливу вже нема у Росії, який вона мала ще 2019 році в ООН за рахунок своєї агентурної мережі. Однак вже наступає той момент, що половина з тих агентів думають про те, чи варто їм продовжувати працювати на таку Російську Федерацію, якою вона стала сьогодні", - зазначив Єльченко.
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