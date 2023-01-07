Вийшла перша серія мультсеріалу "Пес Патрон"
За мотивами роботи пса Патрона, який працює з рятувальниками, зняли мультсеріал: першу серію представили 7 січня
Про це повідомила пресслужба USAID.
"Пес Патрон з Чернігова став символом надії та стійкості для багатьох українців, особливо для дітей. USAID пишається можливістю підтримати новий анімаційний серіал про пса Патрона", - мовиться в повідомленні.
Першу серію мультсеріалу опублікували в YouTube 7 січня 2023 року.
"В 1 серії "Зруйнований міст" пес Патрон розповідає другові, коту Тому, про свій робочий день. Він отримав сигнал про зруйнований міст, і почув своїм носом небезпеку. Як пес Патрон розібрався з цією ситуацією та до чого тут пан Короп - дивіться у першій серії", - зазначили в описі до мультфільму.
Музику до мультсеріалу написав музикант Pianoboy, а ролі озвучили українські зірки, серед яких: Даша Астаф'єва, Тарас Стадницький та Надія Дорофєєва
- 27 травня пес Патрон, який працює із рятувальниками, отримав Каннську премію Palm Dog Award.
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