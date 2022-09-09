Вийшов другий трейлер "Чорного Адама" з Двейном Джонсоном, актор заявив про "нову еру всесвіту DC"
У п'ятницю, 9 вересня, вийшов другий офіційний трейлер стрічки "Чорний Адам" із Двейном "Скелею" Джонсоном у головній ролі
Трейлер опублікували на офіційному ютуб-каналі DC.
Також ролик виклав у себе в інстаграм актор Двейн "Скеля" Джонсон.
"Нову еру всесвіту DC розпочато", - написав Джонсон.
Стрічка "Чорний Адам" - це американський супергеройський фільм заснований на однойменних коміксах DC. Він розповість глядачам про походження суперлиходія, на ім'я Чорний Адам.
На екрани стрічка вийде 21 жовтня 2022 року.
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