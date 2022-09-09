Трейлер опублікували на офіційному ютуб-каналі DC.

Також ролик виклав у себе в інстаграм актор Двейн "Скеля" Джонсон.

"Нову еру всесвіту DC розпочато", - написав Джонсон.

Стрічка "Чорний Адам" - це американський супергеройський фільм заснований на однойменних коміксах DC. Він розповість глядачам про походження суперлиходія, на ім'я Чорний Адам.

На екрани стрічка вийде 21 жовтня 2022 року.

Netflix заявив про те, що перезапустить дитяче шоу "Телепузики". Прем'єра запланована на листопад 2022 року.

7 вересня Арабські країни Перської затоки звинуватили Netflix у публікації образливого контенту та попросили видалити його.