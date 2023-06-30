Вийшов новий трейлер другої частини фільму "Дюна"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Друга частина фільму "Дюна" від Legendary Pictures вийде вже 2 листопада 2023 року.

"Дюна: Частина друга" розкаже про міфічну подорож Пола Атріда та фременів на шляху помсти заколотникам, які знищили його родину. Між коханням усього свого життя та долею відомого всесвіту він обирає боротьбу проти жахливого майбутнього, яке лиш він може передбачити", - пишуть в описі трейлеру.

Довідка: Зйомки "Дюни-2" завершились у грудні 2022 року. Сюжет оснований на другій половині роману Френка Герберта. У сиквелі зʼявляться нові герої: Ірулан Корріно (Флоренс Пʼю), Фейд-Раута Харконнен (Остін Батлер), Марго Фенрінг (Леа Сейду), Шаддам IV Корріно (Крістофер Уокен) і Шишаклі (Сухейла Якуб).

Разом із Шаламе та Зендаєю повернуться й інші актори першого фільму, зокрема Ребека Фергюсон, Хавʼєр Бардем, Джош Бролін, Дейв Баутіста, Стеллан Скарсгорд, Шарлотта Ремплінг, Стівен МакКінлі Хендерсон.