Вийшов перший трейлер фентезі "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора"
У мережі опублікували перший трейлер приквелу серії фільмів про Гаррі Поттера і третьої частини серії фільмів "Фантастичні звірі"
Про це передає Еспресо.TV.
Фільм знятий на основі сценарію британської письменниці Джоан Роулінг за співавторством сценариста Стіва Кловза. Події розгортаються під час Другої світової війни, яка торкнулася світу "маглів". У третій частині "Фантастичних звірів" двоє чарівників - Дамблдор та Грін-де-Вальд - зійдуться у великій битві.
У попередніх частинах роль Грін-де-Вальда виконував актор Джоні Депп, однак після його скандального розлучення творці фільму розірвали контракт. Замість нього злого чарівника зіграє Мадс Міккельсен.
Іншого чарівника Дамблдора зіграє Джуд Лоу.
В український прокат фільм вийде 14 квітня 2022 року.
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