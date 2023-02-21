Вийшов трейлер до драми "Памфір"

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно у facebook.

"Ідея та мотиви стрічки безпрецедентно перегукуються із сучасністю. Представники міжнародної кіноспільноти, яким випала нагода побачити картину, зазначають, що українці — справжні, щирі, нестримні у своїх почуттях, а Україна — унікальна і неймовірна", - йдеться в повідомленні.

Зокрема у Держкіно також підкреслюють, що фільм є історією про міжособистісну та водночас суспільну боротьбу, мета якої - зберегти цілісності своєї родини та своїх кордонів, навіть попри нехтування загальнолюдськими моральними орієнтирами.

Додається, що події фільму розгортаються у західних областях України напередодні традиційного карнавалу Маланка. Режисером та автором сценарію фільму є Дмитро Сухолиткий-Собчук.

За сюжетом, Памфір повертається додому після тривалої відсутності, щоб возз’єднатися з сім’єю. Безумовна любов сім’ї Памфіра має побічну дію і змушує його звернути на ризикований шлях з незворотніми наслідками.

Як зазначають у відомстві, "Памфір" створено у копродукції України, Франції, Польщі, Чилі, Німеччини та Люксембургу. Виробництвом опікувалася компанія Bosonfilm, у співпраці з Les Films D’Ici, Madants, Quijote та у партнерстві з Mainstream pictures, Soilfilms, Wady Media та Moderator. Дистриб’ютором фільму в Україні виступає компанія FILM.UA Distribution.

Продюсерами стали Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Лора Бріан, Клаудія Смея, Богна Шевчик, Жанкарло Насі. Ко-продюсери: Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Сільвана Сантамарія, Адольф Ель Ассаль, Адам Гуделл.

Виробництво фільму підтримали Держкіно, Польський Інститут Кіно (PISF), Французський національний центр кіно CNC (Aide aux cínemas du monde), Чернівецька обласна державна адміністрація та міжнародні фонди Visions Sud Est, Hubert Bals Fund та Goteborg Film Fund. Міжнародна промоція фільму здійснюється за підтримки Ukrainian Institute - Український інститут, German Films та Goteborg Film Fund.