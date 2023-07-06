Трейлер є на YouTube-каналі Paramount Pictures.

"Один чоловік. Один меседж. Одна революція. Одна легенда", - йдеться в описі до трейлера.

Повідомляється, що у розробці сценарію допомагала родина Марлі. Самого музиканта зіграє актор Кінгслі Бен-Адір, а його дружину Риту - Лашана Лінч.

Режисером фільму став Рейнальдо Маркус Грін, який працював над спортивною драмою "Король Річард‎", що була номінована на "Оскар" у категорії "Найкращий фільм".

"Фільм розкаже про життя та музику ікони, яка надихала покоління своїм посланням любові та єдності. Уперше на великому екрані відкрийте для себе потужну історію Боба про подолання труднощів і подорож, пов’язану з його революційною музикою", - зазначає компанія.

Довідково. Боб Марлі - ямайський музикант, є найвідомішим виконавцем у стилі реггі. Саме завдяки його музиці цей стиль вийшов за межі Ямайки.