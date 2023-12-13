Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності" про упередження українців щодо ЛГБТ

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Фільм "Уроки толерантності" режисера Аркадія Непиталюка про ЛГБТ-спільноту, який самі творці називають нетолерантною комедією, профінансувало Держкіно. Як зазначається в описі, стрічка "руйнує стереотипний образ гея у кіно".

За сюжетом пересічна українська родина Найдюків, яку роками залякували страшними геями, погоджується стати учасниками програми з євроінтеграції "Уроки толерантності". Вона пропонує пільги родинам за умови, що в їхній домівці певний час поживе представник ЛГБТ-спільноти.

Найдюки звикли висміювати будь-яку інакшість та агресивно сприймати незрозумілі речі. Але аби дати раду фінансовій скруті, вони погоджуються.

Фільм створений за підтримки державного агентства України з питань кіно та SOLAR MEDIA Entertainment. Кінотеатральну дистрибуцію здійснюватиме FILM.UA Distribution. У фільмі знялися Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Олександр Ярема, Кароліна Мруга, Акмал Гурезов, Борис Георгієвський, Ніна Набока.



