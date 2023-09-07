Вийшов трейлер нового анімаційного фільму Хаяо Міядзакі "Як ти живеш?"

Трейлер опубліковано на YouTube-каналі Rotten Tomatoes Trailers

"Хлопчик на ім’я Махіто, який тужить за матір’ю, вирушає у світ, який поділяють живі та мертві. Там смерть закінчується, а життя знаходить новий початок. Напівавтобіографічна фантазія про життя, смерть і творіння від Хаяо Міядзакі", - йдеться в описі.

Стрічка вийде у прокат 8 грудня 2023 року, і є вільною напіватобіографічною трактовкою книги Гензабуро Йошіно 1937 року "Як ти живеш?". Інша назва твору Міядзакі - "Хлопчик та чапля".

Дія фільму відбувається у Японії, під час Другої світової війни, коли головний герой Махіто після смерті матері змушений переїхати у село до свого батька, який виготовляє літаки для японських військових, як це робив власний батько Міядзакі. Там він і знайомиться із загадковою говіркою чаплею, яка веде його в інший світ, де мати хлопчика ще жива.