Вийшов трейлер нової частини серіалу "Ходячі мерці"

Трейлер опублікували YouTube.

У четвертому спін-оффі кінофраншизи головні ролі виконали Лорен Коен і Джеффрі Морган. Прем'єра серіалу відбудеться 18 червня.

Зйомки серіалу проходили з липня по жовтень 2022 року. Загалом знято шість епізодів.

"Ходячі мерці" - американський постапокаліптичний телесеріал, заснований на однойменних коміксах. Прем'єра відбулася 31 жовтня 2010 року. Творець серіалу, Френк Дарабонт, відомий екранізаціями романів Стівена Кінга, серед яких "Втеча з Шоушенка" і "Зелена миля".