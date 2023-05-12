Вийшов трейлер нової частини серіалу "Ходячі мерці"
Вийшов перший трейлер нової частини серіалу "Ходячі мерці. Мертве місто"
Трейлер опублікували YouTube.
У четвертому спін-оффі кінофраншизи головні ролі виконали Лорен Коен і Джеффрі Морган. Прем'єра серіалу відбудеться 18 червня.
Зйомки серіалу проходили з липня по жовтень 2022 року. Загалом знято шість епізодів.
"Ходячі мерці" - американський постапокаліптичний телесеріал, заснований на однойменних коміксах. Прем'єра відбулася 31 жовтня 2010 року. Творець серіалу, Френк Дарабонт, відомий екранізаціями романів Стівена Кінга, серед яких "Втеча з Шоушенка" і "Зелена миля".
- У березні телестудія АМС оголосила, що нова частина серіалу "Ходячі мерці" вийде вже цього літа.
- 5 травня телестудія AMC презентувала тизер нового спін-офу серіалу "Ходячі мерці: мертве місто".
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