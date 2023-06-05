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Вийшов український трейлер фільму "Місія на двох" із Джекі Чаном та Джоном Сіна у головних ролях

5 червня, 2023 понедiлок
20:34
Культура на фото кадр з фільму Місія на двох

Презентовано український трейлер комедійного екшену "Місія на двох" (Hidden Strike), який вийде у світовому прокаті в липні цього року

Трейлер вийшов на ютуб-каналі Adastra Cinema.

Події стрічки відбуваються в недалекому майбутньому. Нафтові війни набирають обертів. Двоє колишніх спецназівців, Кріс Ван Хорн (Джон Сіна) та Луо Фенг (Джекі Чан), усього за 24 години перетворилися з ворогів на напарників. Їм потрібно перевести групу цивільних уздовж "шосе смерті" до безпечної зони.

"Напарникам доведеться втриматися від бажання повбивати один одного, щоб виконати свою небезпечну та епічну місію на двох…" – йдеться в описі до трейлеру.

У ролі "поганого хлопця" у фільмі буде данський актор Йохан Філіп Пілу Асбек, відомий за роллю Еурона Грейджоя в останніх сезонах "Гри престолів", а також за фільмами "Привид у броні", "Оверлорд" та "Uncharted: Незвідане". Саме Асбек втілить головного антагоніста стрічки.

Режисер екшну – Скотт Во, який також зняв бойовик "Нестримні 4" за участю Сталлоне, Стейтема та інших зірок. 

Світова прем'єра стрічки запланована на 6 липня 2023 року. До речі, це китайський фільм, тож він вийде й у російському прокаті. 

  • До слова, Джон Сіна грає одну з ролей у голлівудському бойовику "Форсаж 10". Нагадаємо, бюджет "Форсажу 10" сягнув $340 млн, що зробило його одним з п'яти найдорожчих фільмів у світі. Проте вже за перший вікенд у прокаті  фільм зібрав $318,9 млн
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