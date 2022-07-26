Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"На Волинському та Поліському напрямках, в збройних силах Республіки Білорусь, було проведено тренування зі зв’язку пунктів управління", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з території цєї країни відзначалося ведення повітряної розвідки безпілотниками оперативно-тактичного рівня у напрямках на міста Луцьк та Ковель Волинської області.

Зберігаєтьсяся загроза ракетно-авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

В понеділок, 25 липня, під час повітряної тривоги на Волині українські сили протиповітряної оборони ліквідували два ворожих БПЛА. Не обійшлось без жертв серед мирного населення.

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