Війська Білорусі тренувалися налагоджувати зв’язок з пунктами управління, велася розвідка у напрямках Ковеля та Луцька
З території Білорусі запускали безпілотники для розвідки у напрямках Луцька й Ковеля. Також білоруські війська провели тренування зі зв’язку пунктів управління
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.
"На Волинському та Поліському напрямках, в збройних силах Республіки Білорусь, було проведено тренування зі зв’язку пунктів управління", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що з території цєї країни відзначалося ведення повітряної розвідки безпілотниками оперативно-тактичного рівня у напрямках на міста Луцьк та Ковель Волинської області.
Зберігаєтьсяся загроза ракетно-авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.
- В понеділок, 25 липня, під час повітряної тривоги на Волині українські сили протиповітряної оборони ліквідували два ворожих БПЛА. Не обійшлось без жертв серед мирного населення.
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