English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Війська Білорусі тренувалися налагоджувати зв’язок з пунктами управління, велася розвідка у напрямках Ковеля та Луцька

Війська Білорусі тренувалися налагоджувати зв’язок з пунктами управління, велася розвідка у напрямках Ковеля та Луцька

26 липня, 2022 вiвторок
07:27
Суспільство білоруські військові

З території Білорусі запускали безпілотники для розвідки у напрямках Луцька й Ковеля. Також білоруські війська провели тренування зі зв’язку пунктів управління

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук

"На Волинському та Поліському напрямках, в збройних силах Республіки Білорусь, було проведено тренування зі зв’язку пунктів управління", - йдеться в повідомленні. 

Наголошується, що з території цєї країни відзначалося ведення повітряної розвідки безпілотниками оперативно-тактичного рівня у напрямках на міста Луцьк та Ковель Волинської області.

Зберігаєтьсяся загроза ракетно-авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

  • В понеділок, 25 липня, під час повітряної тривоги на Волині українські сили протиповітряної оборони ліквідували два ворожих БПЛА. Не обійшлось без жертв серед мирного населення.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Білорусь
Луцьк
Західна Україна
Захід
війна з Росією
безпілотник
новини Луцька
Ковель
новини Волині
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
Віктор Орбан
25 липня, 2022 понедiлок
Країни, де змішуються європейці з неєвропейцями, більше не є націями, - Орбан потрапив у скандал
путін
23 липня, 2022 субота
Японія не дозволить Путіну взяти участь в державних похоронах убитого експрем'єра Сіндзо Абе
Сергій Лавров
24 липня, 2022 неділя
Розвідка Британії вказала на справжню мету заяви Лаврова про розширення географії війни
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 39.1
  • EUR
    Купівля 38.3
    Продаж 39.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
26 липня
07:08
Бен Уоллес
Міністр оборони Британії застеріг країни, які намагаються бути нейтральними до агресії Путіна: разом сидите на паркані, а зрештою він з’їсть вас
07:06
Пентагон
Пентагон оприлюднив повний вміст нового пакету допомоги Україні з HIMARS та дронами Phoenix Ghost
06:34
Ріші Сунак та Ліз Трасс
Претенденти на посаду Джонсона відповіли на запитання про можливість прямої участі Британії у війні з РФ
06:33
театр
Літаки стратегічної авіації РФ вдарили по Одещині
06:05
Харків
Росіяни обстріляли Харків
06:02
Ліз Трас та Ріші Сунак під час теледебатів
Перші теледебати претендентів на пост прем'єра Британії не показали фаворита, - Sky News
05:47
Конгрес США
Цілі Путін в Україні зазнали невдачі, Росія буде ще більше принижена, - представник конгресу США
05:16
На фото ярмарок вакансій у Берліні
Німеччина від 24 лютого прийняла близько 1 млн біженців з України
05:13
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
У Миколаєві прогриміли вибухи
04:51
війна з РФ
Росіянам важко дається просування на Донбасі і вони готуються до контрнаступу ЗСУ на Півдні, - ISW
04:27
мавпяча віспа
У Франції зареєстровано понад 1,7 тис. підтверджених випадків мавпячої віспи
04:04
ОЗСП "Любарт" ССО
Зеленський пояснив причину звільнення командира Сил спеціальних операцій
03:39
Прапор перемоги та ЛГБТ над Рейхстагом
У Росії закликають повторно "брати Берлін" через прапор ЛГБТ над Рейхстагом
03:16
путін, санкції
Середній клас у Росії становить менше 12%. Путін переконаний, що таких 70%, - ЗМІ
02:53
ізраїль україна
Ізраїль може приєднатися до санкцій проти Росії через закриття агенції "Сохнут", - ЗМІ
02:30
nord stream 1 Північний потік газ
Нова спроба газового шантажу Росії підняла ціну на блакитне паливо до $1,9 тис.
02:07
Експорт зерна з України
США докладуть усіх зусиль, щоб змусити Москву виконувати угоду по вивезенню зерна з України, – Держдеп
01:44
підбита техніка окупантів
Поблизу П'ятихатки знищено пункт управління та склад боєприпасів десанту РФ, - ОК "Південь"
01:21
ОБСЄ
"Вимагаємо негайного звільнення наших співробітників". В ОБСЄ нагадали про незаконне затримання членів місії на Донбасі
00:58
Ердоган Путін
Ердоган заявив, що ставиться до Путіна, як до друга. До Зеленського також
00:39
Харків, обстріл
У Харкові прогриміли вибухи
00:28
Ердоган переговори
"Ми не хотіли, щоб це сталось, але це сталось". Ердоган прокоментував обстріл Росією порту Одеси
00:27
Армія Білорусі
Міноборони Білорусі планує закупити тисячу мішків для трупів, - ЗМІ
00:13
Starlink
У Мінцифрі розповіли скільки Starlink працюють на перемогу України
00:12
ураження Антонівський міст
Нова ціль для ЗСУ. Росіяни пробують влаштувати понтонну переправу на Херсонщині
00:10
коронавірус
"Окрім війни в Україні та інфляції": взимку Європу очікує новий сплеск захворювання на коронавірус
2022, понедiлок
25 липня
23:58
З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло щонайменше 5237 мирних жителів, - ООН
23:50
Михайло Подоляк
"Вся ця лірика не працює", - Подоляк про плановані Росією "референдуми" на окупованих українських територіях
23:34
Юрій Грабовський
У Києві через шість років засудили вбивць адвоката Грабовського
23:26
Аналітика
Сергій Згурець
США передадуть Україні ракету, якої ще немає в американській армії. Колонка Сергія Згурця
23:19
"Прості керчани, видихайте, і в разі чого… а нічого": мешканці Керчі показали свої бомбосховища
22:53
Газопровід
Без узгодження з Україною. Росіяни підвищили тиск на газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород
22:42
Марія Захарова
Росія пригрозила Україні та Євросоюзу за слова про перемогу на полі бою
22:31
Євробачення
Євробачення у Британії фінансуватиме ВВС,- Ткаченко
22:20
Зеленський дав Буданову ще одну посаду
22:11
Казахстан
Казахстан побоюється російського вторгнення, - The Wall Street Journal
21:59
Петро Порошенко
Масштабні проєкти постачання техніки для ЗСУ: Порошенко повідомив про закупівлю 200 вантажівок, БМП, дронів та бойових роботів
21:50
На фото Володимир Зеленський
Це відверта газова війна Росії проти обʼєднаної Європи, — Зеленський
21:41
Кризи, створені Росією, бʼють по всіх у світі. Зеленський прокоментував візит президента Гватемали
21:31
Зернова допомога Харківщині
Після удару російських ракет по Одеському порту у світі різко стрибнули ціни на зерно, - Reuters
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV