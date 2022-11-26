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Війська НАТО показали проведення навчань поблизу кордонів Білорусі та Росії

26 листопада, 2022 субота
08:06
Світ

Дві тисячі військовослужбовців Альянсу взяли учать у навчаннях Tumak 22 на півночі Польщі поблизу кордонів з Білоруссю та Калінінградською областю Росії

Про це інформує Міністерство оборони Польщі.

Військові Польщі відпрацьовували оперативну сумісність з американськими, британськими, румунськими та хорватськими колегами. 

Під час навчань бійці перетинали водойма, відбивали атаки умовного противника, а також проводили контрнаступ.

Також залучили тисячу одиниць бойової техніки та матеріально-технічного забезпечення. 

Віцепрем'єр-міністр, голова міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак наголосив, що польські військові готові взяти відповідальність за безпеку всього східного флангу НАТО.

"Ми чудово знаємо, що завдання, окрім тих, які ми бачили, стосуються ще й утримання кордону - як кордону з Білорусією, так і кордону з Росією в Калінінградській області. Ми реагуємо до, а не після. Ми маємо імунітет до всіх загроз, які створює російська політика", - додав Блащак.

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