Війська РФ рухаються до Запорізької АЕС, чути постріли, - мер Енергодару
Міський голова Енергодара Дмитро Орлов заявив, що російські війська вирушили в напрямку Запорізької АЕС
Про це він написав у Telegram.
"Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають з того боку", - написав Орлов.
- Російські військові в Енергодарі обстріляли блокпост українських військових та почали застосовувати зброю проти мирних жителів.
- Російські війська розбили і розграбували магазини в Енергодарі
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+1°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.13
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.48
- Актуальне
- Важливе
2022, п'ятниця
4 березня
01:11
"Ми захоплюємося вами": Тихановська звернулася до українців та Зеленського і заявила про антивоєнний рух у Білорусі
00:43
Для контролю за повітряним простором і розвідки: французький авіаносець прямує до берегів України
00:24
"Коли падають зірки - загадуйте бажання": за добу Повітряні сили ЗСУ знищили три літаки загарбників
2022, четвер
3 березня
23:50
Окупанти взяли в полон українського льотчика і під загрозою розправи змушують його висловлюватися на користь російської пропаганди, - ЗСУ
23:46
Прокурор Міжнародного кримінального суду: Команда виїжджає для розслідування військових злочинів в Україні
23:03
Уряд спростив правила для ввезення гуманітарної допомоги в Україну, - Міжнародний штаб допомоги українцям
22:31
"Обстріл Бабиного Яру та наших святинь – це агонія Путіна, якому нічого не вдається", – релігієзнавець
22:30
Росіяни розграбували магазини в Енергодарі, ситуація в місті напружена, - пресслужба Запорізької АЕС
21:57
"Ви воюйте, ми щось допоможемо, але влазити у це не будемо", – нардеп Роман Костенко про позицію Заходу
21:05
"Русский военный корабль, иди на*уй!": футбольний клуб "Рух" випустив лінійку патріотичного одягу
21:02
25 мародерів, які награбували майна у Борисполі на 10 мільйонів гривень, сидітимуть у Мартусівській колонії, - МВС
20:58
У Торецьку 400 житлових будинків, навчальні заклади та лікарні залишилися без опалення через окупаційний обстріл газопроводу
20:16
"Будь-яке слово – важливіше за постріл. Не можна просто сказати, що Україна - частина Росії": Зеленський про переговори з РФ