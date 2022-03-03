Війська РФ рухаються до Запорізької АЕС, чути постріли, - мер Енергодару

Про це він написав у Telegram.



"Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають з того боку", - написав Орлов.

Російські військові в Енергодарі обстріляли блокпост українських військових та почали застосовувати зброю проти мирних жителів.

Російські війська розбили і розграбували магазини в Енергодарі