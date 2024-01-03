Війська РФ зменшили кількість піхотних атак на Таврійському напрямку, але активно завдають авіаударів

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Мар'їнському напрямку.

Загалом минулої доби росіяни завдали 25 авіаударів, провели 25 бойових зіткнень та здійснили 937 артобстрілів.

Загальні втрати ворога склали 386 осіб та 40 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 ББМ, 6 артсистем, 14 безпілотників, 9 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки.

Крім того, українські військові знищили склад боєприпасів ворога. 4 окупанти здалися в полон.