Військова делегація Ірану прибула до Москви для обговорення співробітництва

Про це пише пропагандистське видання ТАСС.

У Міноборони РФ заявили, що командувач сухопутних військ Росії Олег Салюков домовився з Хейдаром про нарощування "двостороннього співробітництва" по лінії сухопутних військ.

"Іран розглядається Росією як один з ключових партнерів на Ближньому Сході. Це стратегічний партнер РФ. Постійний інтенсивний політичний діалог є основним у нашому нинішньому співробітництві", - стверджує він.