Військова делегація Ірану прибула до Москви для обговорення співробітництва
Військова делегація Ірану, яку очолює командувач сухопутних військ Кіюмарс Хейдар, 21 серпня прибула до Москви для обговорення співробітництва з країною-терористкою
Про це пише пропагандистське видання ТАСС.
У Міноборони РФ заявили, що командувач сухопутних військ Росії Олег Салюков домовився з Хейдаром про нарощування "двостороннього співробітництва" по лінії сухопутних військ.
"Іран розглядається Росією як один з ключових партнерів на Ближньому Сході. Це стратегічний партнер РФ. Постійний інтенсивний політичний діалог є основним у нашому нинішньому співробітництві", - стверджує він.
- У виданні The Washington Post заявили, що РФ у співпраці з Іраном планує виготовити 6 тис. "шахедів" до 2025 року.
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