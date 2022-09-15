Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Півдні напружена й динамічно змінюється. У противника підірваний моральний дух, але вороже керівництво має засоби впливу на свій персонал і намагається розлютити військових настільки, щоб вони рвали зубами й намагалися вирвати успіх. Шансів ми їм не даємо й через це вони скаженіють й завдають ракетних ударів по тилах", - зауважила Гуменюк.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" додала, що зараз проголошено режим інформаційної тиші.

"Успіх на Харківщині спровокував підвищену цікавість до операцій на Півдні. Нам шкодить надвеликий витік неправдивої інформації, через яку страждають наші військові", - наголосила Гуменюк.

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