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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Військове керівництво РФ розлючує своїх солдатів, щоб вони вирвали зубами хоч якийсь успіх, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Ексклюзив

Військове керівництво РФ розлючує своїх солдатів, щоб вони вирвали зубами хоч якийсь успіх, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк

15 вересня, 2022 четвер
15:43
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Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що ворог підтягнув потужні сили на південному напрямку, але ЗСУ протидіють підготовленим підрозділам РФ

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Півдні напружена й динамічно змінюється. У противника підірваний моральний дух, але вороже керівництво має засоби впливу на свій персонал і намагається розлютити військових настільки, щоб вони рвали зубами й намагалися вирвати успіх. Шансів ми їм не даємо й через це вони скаженіють й завдають ракетних ударів по тилах", - зауважила Гуменюк.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" додала, що зараз  проголошено режим інформаційної тиші.

"Успіх на Харківщині спровокував підвищену цікавість до операцій на Півдні. Нам шкодить надвеликий витік неправдивої інформації, через яку страждають наші військові", - наголосила Гуменюк.

  • Росія занепокоєна тим, що США можуть поставити Україні ракети ще більшої дальності й погрожує Вашингтону "наслідками"
  • Російські підрозділи, що виконують завдання уздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів до реактивних систем залпового вогню та артилерії

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