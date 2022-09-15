РФ пригрозила США "наслідками" у разі поставок Україні ракет більшої дальності
Росія занепокоєна тим, що США можуть поставити Україні ракети ще більшої дальності й погрожує Вашингтону "наслідками"
Про це заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова.
"Якщо Вашингтон ухвалить рішення про постачання Києву ракет більшої дальності, то він перейде червону межу і стане безпосередньою стороною конфлікту. Ми залишаємо за собою право захищати нашу територію всіма доступними нам засобами", - сказала вона.
Як відзначила речниця МЗС РФ, подібний крок з боку США нібито спровокує наростання напруженості й гонку озброєнь.
- 16 серпня Росія пригрозила США прямим військовим зіткненням ядерних держав. Таким чином, росіяни відреагували на заяву Білого дому, що дії Росії не відповідають статусу відповідальної ядерної держави.
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