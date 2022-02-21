Військове розгортання Росії біля українського кордону: супутники Maxar зробили нові знімки російської техніки

Про це повідомляє CNN, наводячи дані від приватної компанії Maxar.

Зазначається, що нові супутникові знімки свідчать про посилену активність російських військ, розміщених поруч з північно-східним кордоном України з Росією.

У компанії повідомили, що вже деякий час відстежують переміщення російських військ поруч з українським кордоном, "на північний захід від Білгорода та біля Солоти і Валуйок у Росії спостерігаються численні нові розгортання сил на місцевості".

Ці території розташовані за близько 35 км від кордону.



CNN помітив, що деякі танки та інші транспортні засоби в цьому районі, схоже, були позначені великим "Z", що свідчить про те, що вони формуються у бойовий загін.

"Ця активність відрізняється від розгортання підрозділів, які спостерігались раніше… Донедавна вони розміщувалися на або поруч із гарнізонами та навчальними полігонами. Зараз (20 лютого, - ред.) більшість підрозділів і допоміжного спорядження у Солоті від’їхали, і по всьому району можна бачити сліди транспортних засобів і конвої бронетехніки", - зазначає компанія.

У місцях, де ще 13 лютого розміщувалися значні російські сили, їх майже не залишилося.

Деяку військову техніку бачили на схід від Валуйок, приблизно за 15 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США мають розвідувальні дані про те, що російські командири отримали наказ готуватися до безпосереднього вторгнення в Україну.

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