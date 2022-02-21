Військове розгортання Росії біля українського кордону: супутники Maxar зробили нові знімки російської техніки
Супутники американської компанії Maxar Technologies оприлюднили нові фотографії скупчення російських військ біля кордонів України
Про це повідомляє CNN, наводячи дані від приватної компанії Maxar.
Зазначається, що нові супутникові знімки свідчать про посилену активність російських військ, розміщених поруч з північно-східним кордоном України з Росією.
У компанії повідомили, що вже деякий час відстежують переміщення російських військ поруч з українським кордоном, "на північний захід від Білгорода та біля Солоти і Валуйок у Росії спостерігаються численні нові розгортання сил на місцевості".
Ці території розташовані за близько 35 км від кордону.
CNN помітив, що деякі танки та інші транспортні засоби в цьому районі, схоже, були позначені великим "Z", що свідчить про те, що вони формуються у бойовий загін.
"Ця активність відрізняється від розгортання підрозділів, які спостерігались раніше… Донедавна вони розміщувалися на або поруч із гарнізонами та навчальними полігонами. Зараз (20 лютого, - ред.) більшість підрозділів і допоміжного спорядження у Солоті від’їхали, і по всьому району можна бачити сліди транспортних засобів і конвої бронетехніки", - зазначає компанія.
У місцях, де ще 13 лютого розміщувалися значні російські сили, їх майже не залишилося.
Деяку військову техніку бачили на схід від Валуйок, приблизно за 15 км від кордону з Україною.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США мають розвідувальні дані про те, що російські командири отримали наказ готуватися до безпосереднього вторгнення в Україну.
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