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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Військові адміністрації Луганщини мають завдання повідкривати гумштаби на неокупованій території, - очільник Лисичанської міської ВА
Ексклюзив

Військові адміністрації Луганщини мають завдання повідкривати гумштаби на неокупованій території, - очільник Лисичанської міської ВА

24 липня, 2022 неділя
13:21
війна з Росією

Лисичанська військова адміністрація відкрила гуманітарний штаб у Дніпрі

Про це в ефірі Еспресо сказав голова адміністрації Валерій Шибіко.

"По-перше, ми військова адміністрація - ми допомагаємо військовим. Це і закупівля техніки, і забезпечення потреб - дуже великий список того, що їм потрібно.  Це і плівка, і скоби, і лопати", -- сказав він.

За словами Шибіка, також серед завдань міських та районних ВА - розміщення мешканців громад, які перебувають по всій території України.

"Ми уже відкрили гумштаб у Дніпрі, плануємо відкрити у Київській області і, можливо, в Києві. Це те, що стосується Лисичанська. Є задача від обласної ВА, щоб усі наші громади відкрили такі штаби по всій нашій території. Зараз усі цим займаються", - підумував Шибіко.

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Україна
Дніпро
Лисичанськ
гуманітарна допомога
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