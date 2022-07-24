Військові адміністрації Луганщини мають завдання повідкривати гумштаби на неокупованій території, - очільник Лисичанської міської ВА

Про це в ефірі Еспресо сказав голова адміністрації Валерій Шибіко.

"По-перше, ми військова адміністрація - ми допомагаємо військовим. Це і закупівля техніки, і забезпечення потреб - дуже великий список того, що їм потрібно. Це і плівка, і скоби, і лопати", -- сказав він.

За словами Шибіка, також серед завдань міських та районних ВА - розміщення мешканців громад, які перебувають по всій території України.

"Ми уже відкрили гумштаб у Дніпрі, плануємо відкрити у Київській області і, можливо, в Києві. Це те, що стосується Лисичанська. Є задача від обласної ВА, щоб усі наші громади відкрили такі штаби по всій нашій території. Зараз усі цим займаються", - підумував Шибіко.