Про це в ефірі Еспресо заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Сили оборони ніколи не виключали, що підрозділи ЗС Білорусі можуть долучитися до війни. Ми добре пам'ятаємо звідки заходили російські війська. Зараз територія Білорусі - це той майданчик, який використовує Росія, щоб завдавати ракетних ударів", - сказав він.

За його словами, останнім часом фіксується використання дронів-камікадзе з території Білорусі.

"Від самого початку війни цій ділянці кордону приділено максимальну увагу для того, щоб її укріпити - від Волині до Чернігівщини. Укріплення відбувається, як по лінії кордону, так і в прикордонні. Це робиться для того, щоб можна було стримати ворога від повторного вторгнення або від спроби заходу білоруських військових. Також, щоб підрозділи Сил оборони мали можливість укритися при ракетних ударах і вести повномасштабні бойові дії, аби дати гідну відсіч ворогу, який спробує зайти", - пояснив Демченко.

Станом на зараз, ситуація на кордоні та білоруському прикордонні стабільна і контрольована.

"Ми не фіксуємо змін в діях підрозділів ЗС Білорусі. Змін в кількісному складі і характері дій немає. Однак ми добре бачимо риторику влади Білорусі, яка через маніпуляції намагається перекинути на Україну і виставляє нас агресором. Ми готуємося, наші військові добре мотивовані і готові зустріти вор