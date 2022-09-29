Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я розкажу ідеальний сценарій того, як повинна відбуватися реабілітація військових. І мені здається, що дещо таким сценарієм пішли щодо звільнених з Азовсталі, які зараз знаходяться у Туреччині. Дивіться, є два світи: війни й миру, полону і миру. Наприклад, якщо людина дуже різко виходить з одного світу й заходить в інший: приїжджає у Львів, дивиться як люди п'ють каву, або в Київ, на Поділ дивиться, що там можуть навіть ходити на танці чи ще щось. Це дуже різкий контраст. І він дуже негативно впливає на взагалі сам стан: бо я ось буквально 5 хв чи годину тому переживав таке, а ви тут розважаєтеся", - сказав Олексій Карачинський.

Психотерапевт вважає, що сценарій реабілітації американських військових варто застосовувати й щодо українських воїнів.

"І тому ідеальний сценарій є, наприклад, коли американські війська беруть участь у бойових діях в Іраку, і в них завершується ротація. І вони не їдуть в Америку, вони їдуть умовно в якийсь санаторій закритого типу в Німеччину, тобто вони знаходяться у певній зоні, у складі свого підрозділу, але там немає війни. Військові там проходять умовну місячну реабілітацію, не тільки з психотерапевтом, психологом, а з усіма лікарями. І потім вже їдуть додому. Тобто їх позбавляють контрасту світу, різкого перемикання зі світу війни в мир", - сказав він.

Олексій Карачинський зауважив, що швидка зустріч з рідними й повернення у мирне життя можуть навіть нашкодити українським військовим.

"Я прихильник такої системи, саме таких закритих буферних зон. Звичайно, всі військові хочуть швидше додому, але саме це може більше нашкодити, ніж допомогти", - додав він.

Психотерапевт та майор ЗСУ у відставці Олексій Карачинський радить українцям захистити свою психіку від звірств російської армії через усвідомлення, що проти нас воюють не люди, а виродки.

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