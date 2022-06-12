Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Лева частина білоруських сил розташована на кордоні з Польщею. На кордонах з Україною знаходяться шість батальйонних груп Білорусі. Україна в співпраці з закордонними розвідками уважно відстежує всі дії з боку Білорусі. Якщо будуть відбуватися рухи - ми побачимо це у заявах Генерального штабу та у діях української армії. Зараз ознаки формування ударних угруповань з білоруської території відсутні", - зауважив Згурець.

Також військовий експерт додав, що в прикордонних районах з Білоруссю Україна тримає угрупування військ, яке мінімізує загрози.

"Війна нас навчила.У прикордонних районах українська сторона тримає угрупування військ, яке мінімізує загрози з урахуванням складності рельєфу. Білоруська армія може проводити там навчання й демонструвати, що вони кудись там збираються йти", - підсумував Згурець.

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ГУР повідомляє, що Білорусь проводить масові військові навчання в Гомельській області, на яких відпрацьовується "перехід із мирного на воєнний час"

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