Військові можливості Білорусі обмежені: відсутні ознаки формування ударних угруповань, - Згурець
Військовий експерт Defence Express Сергій Згурець зауважив, що на кордонах з Україною знаходяться шість білоруських батальйонних груп
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Лева частина білоруських сил розташована на кордоні з Польщею. На кордонах з Україною знаходяться шість батальйонних груп Білорусі. Україна в співпраці з закордонними розвідками уважно відстежує всі дії з боку Білорусі. Якщо будуть відбуватися рухи - ми побачимо це у заявах Генерального штабу та у діях української армії. Зараз ознаки формування ударних угруповань з білоруської території відсутні", - зауважив Згурець.
Також військовий експерт додав, що в прикордонних районах з Білоруссю Україна тримає угрупування військ, яке мінімізує загрози.
"Війна нас навчила.У прикордонних районах українська сторона тримає угрупування військ, яке мінімізує загрози з урахуванням складності рельєфу. Білоруська армія може проводити там навчання й демонструвати, що вони кудись там збираються йти", - підсумував Згурець.
- Президент Білорусі вважає, що Україна зазнає значного тиску з боку Заходу
- ГУР повідомляє, що Білорусь проводить масові військові навчання в Гомельській області, на яких відпрацьовується "перехід із мирного на воєнний час"
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе