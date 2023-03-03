Військові навчання Росії та Білорусі знову продовжили
3 березня Білорусь продовжила спільні навчання з Росією ще на десять днів
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, адже, за її даними, 4-5 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви, зокрема: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський".
Загальна кількість продовжень становить 45 тижнів. "Гаюн" заявляє, що ЗС Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.
- 26 лютого повідомлялося, що Держсекретар радбезу Білорусі Олександр Вольфович заявив, що в разі оголошення в країні воєнного стану та переведення економіки на "військові рейки" мобілізують 1,5 млн осіб.
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