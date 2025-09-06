Артилерійські розвідники "Чорного лісу" продемонстрували знищення російського ЗРК за $ 25 млн

Відповідну інформацію оприлюднили на сторінці Угруповання Об'єднаних сил.

"На одному із ключових напрямків артрозвідники бригади "Чорний ліс" виявили та скоригували вогонь по самохідній пусковій установці ворожого багатофункціонального ЗРК середньої дальності "Бук-М2". Установка призначена для збиття літаків, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об’єктів — була знищена разом з боєкомплектом", – йдеться у повідомленні.

Знищили ворожу установку військові 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс".

До слова, "Буком" збили малайзійський Боїнг 777 біля Донецька, що виконував рейс MH17 за маршрутом Амстердам - Куала-Лумпур. Незалежні дослідники довели, що він належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська.

Що відомо про 15-ту окрему бригаду артилерійської розвідки "Чорний ліс"

Бригада носить почесне найменування "Чорний ліс" на честь історичної місцевості Наддніпрянської України, що прославилася своїми повстанцями.

24 серпня 1991 року 337-му реактивну артилерійську бригаду армії СРСР було підпорядковано Верховній раді України.

20 серпня 2003 року — на базі 337-ї гвардійської артилерійської бригади сформовано 15-й полк реактивної артилерії.

У 2003 році бойову підготовку 15-го реактивного полку було визнано найкращою серед військових колективів Західного оперативного командування у 2003 році та нагороджено перехідним вимпелом Західного оперативного командування.

З квітня 2014 року 15-ий гвардійський реактивний артилерійський полк був задіяний в АТО на Сході України. У вересні 2022 року бригада брала участь у Харківському контрнаступі ЗСУ.