Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Військові новини Бронь від мобілізації військовозобов'язаних, які в розшуку: адвокат пояснив чи можливо це і коли саме
Ексклюзив

Бронь від мобілізації військовозобов'язаних, які в розшуку: адвокат пояснив чи можливо це і коли саме

Тетяна Яворська
29 липня, 2025 вiвторок
14:27
Військові новини мобілізація в Україні

У Верховній раді хочуть дозволити працевлаштовувати людей, які не стоять на обліку у ТЦК та перебувають у розшуку. Також вони зможуть отримувати бронь на підприємствах, які визнані критично важливими для економіки та оборонно-промислового комплексу

Зміст

Відповідний законопроєкт №13335 Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки рекомендував до ухвалення в першому читанні. Його ініціаторами виступили депутати Давид Арахамія, Олександр Завітневич, Галина Янченко, Роман Костенко, Юрій Здебський та інші. 

Еспресо запитав роз'яснення в адвоката Романа Кичка, як працюватиме закон у разі його ухвалення та чи справді критично-важливі підприємства зможуть бронювати тих, хто не стоїть на обліку у ТЦК.

Щодо бронювання осіб з порушеннями військового обліку

"Людей, які не перебувають на обліку, чи перебувають у розшуку або ж мають неправильно оформлені військово-облікові документи, дозволятимуть брати на роботу і навіть отримати бронювання. 

Механізм бронювання зараз автоматизований, відбувається через "Дію". І логічно, що Кабмін буде вносити відповідні зміни у разі прийняття цього законопроєкту. Щодо самого механізму, то це швидше технічні моменти. Наразі не можна конкретно та однозначно сказати, як буде здійснюватись бронювання тих, хто перебуває у розшуку, чи у випадку відсутності військово-облікових документів. Технічні моменти доопрацюють уже в реєстрі. Кабінет міністрів повинен прийняти нові зміни, передбачивши такий механізм", – пояснив Роман Кичко.

Наразі процедура бронювання відбувається через реєстр і ним же перевіряється.

"Скоріш за все, будуть внесені зміни технічного порядку порталу "Дія", через який і здійснюється бронювання, щодо функціонування самого "Резерву" і бронювання – як система пропускатиме певних осіб, з порушеннями в документах. 

Така категорія, як "розшук", там нічим не врегульована. Порушенням правил військового обліку це, фактично, і є розшук. Бо в "Резерві" на одній сторінці пише "ви у розшуку", а коли відкривається обліковий документ  – "порушення правил військового обліку". 

Але проблема у тому, що Кодексом України про адміністративні правопорушення не передбачено жодного розшуку за вчинені адміністративні правопорушення. Це категорія, яка юридично не сформувалась, але цей термін використовують. Йдеться про те, якщо людина у цьому розшуку, або розшукується за порушеннями правил військового обліку, вона може бути затримана і доставлена до приміщення територіального центру для притягнення адмінвідповідальності і штрафу", – пояснює адвокат.

Кримінальна відповідальність – це вже інша категорія, яка стосується ухилення від мобілізації. Закон чітко розмежовує: адміністративні порушення (розшук за обліком) та кримінальні злочини (ухилення). Законодавець таким чином хоче запобігти можливості уникнення кримінальної відповідальності через бронювання.

"Тому знову ж таки – ті статті, які згадуються у розрізі кримінального кодексу, в них мова йде про кримінальну відповідальність. Але, підсумовуючи – питання розшуку юридично врегульоване у кримінальних провадженнях. В адміністративних правопорушеннях і порушеннях правил військового обліку і те, що зараз відображається у військово-облікових документах, і те, що не дає можливість військовозобов'язаним бронюватись, то там юридично ніякої категорії розшуку у жодному нормативному акті не закріплено".

Процедура бронювання осіб, які перебувають у статусі розшуку

Юрист пояснює, що зараз ще чітко не визначено, як буде здійснюватись бронювання осіб з порушеннями.

"Ймовірно, при працевлаштуванні бронювання надаватиметься автоматично на 45 днів. Це свого роду випробувальний термін, протягом якого особа має усунути порушення. Стати на облік, оновити документи тощо. Після завершення 45-денного терміну, якщо особа владнала всі питання, то бронювання продовжується автоматично. Якщо ні, то працівника можуть звільнити на підставі невиконання вимог законодавства", – розповів юрист.

Нагадаємо, у Міноборони вже  заявили, що не підтримують відповідного законопроєкту.

"Надання переваг працівникам підприємств, установ і організацій, які визначено критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу, перед військовозобов’язаними, які підлягають бронюванню на підставі ч. 1 статті 25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", є неприпустимим", – йдеться у висновку відомства.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
ВРУ
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
Читайте також:
соте з кабачків
Автор Олена Чернінька
23 липня, 2025 середа
Соте з кабачків - легко й просто
Карта бойових дій за 5 – 12 липня
Автор Оксана Ліховід
28 липня, 2025 понедiлок
Стоїть дуже сильний сморід: заступник голови Сумської райради про звільнену Кіндратівку
шахед
Автор Ірена Моляр
28 липня, 2025 понедiлок
До осені побачимо стрибок виробництва: авіаексперт Долінце про розширення заводу "шахедів" в Алабузі
Київ
+25.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 48.13
    Продаж 48.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
29 липня
14:56
Ірпінь
Міськрада Ірпеня припинила повноваження мера Маркушина. Він назвав це "окупацією міста"
14:38
Оновлено
РФ атакувала рятувальників у Костянтинівці та Херсоні: є поранені
14:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:23
"Закерзоння"
Президент підписав закон, що визнає депортованими українців, примусово переселених з території Закерзоння
14:16
Оновлено
Росіяни обстріляли Харківщину
Росіяни зранку обстріляли Новоплатонівку на Харківщині: п'ятеро людей загинули, троє постраждали
14:00
OPINION
Владика Андрей повернув Церкву обличчям до народу
13:56
паспорт
У партії Шольца пропонують позбавити соцдопомоги українських чоловіків призовного віку
13:53
Куп'янськ
На Харківщині поблизу Куп'янська фіксують активність російських ДРГ, - начальник РВА
13:33
Оновлено
РФ уночі атакувала Україну "шахедами" й ракетами: у Кам'янському загинули троє людей, серед них вагітна
13:24
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп вирішив дати Путіну 10-12 днів на примирення з Україною замість 50. Зеленський і Пєсков відреагували
13:22
СБУ затримала трьох агентів РФ, які готували удари по ППО та об’єктах критичної інфраструктури
13:18
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Антикорупційний комітет ВР підтримав президентський законопроєкт про незалежність НАБУ та САП
13:13
гроза
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яка погода буде в Україні 30 липня
13:10
Оновлено
Сергій Філімонов
СБУ запобігла спробі вбивства командира "Вовків Да Вінчі" Філімонова. Він відреагував
13:08
Міжнародний етнографічний кінофестиваль "ОКО" оголосив програму: в Україні й Болгарії представлять 90 стрічок 24 мовами з 52 країн
13:03
штучний інтелект
У Дію інтегрували ШІ-асистента: 52% звернень у підтримку тепер обробляють без участі людей
12:45
Ексклюзив
Андрій Рева
Це імітація бурхливої діяльності влади: ексміністр соцполітики про захмарні пенсії прокурорів
12:44
10 копійок
НБУ планує вилучити з обігу монети номіналом 10 копійок
12:32
Аналітика
Литва допомога Україні зброя для України
Інвестувати в українців як у рівноправних партнерів: нова оборонна стратегія Європи
12:15
Пресреліз
Дні Ідей в Одесі
День Ідей в Одесі: Інвестиції в людину та роль культури у довгострокових змінах
12:03
OPINION
"Прискорений" ультиматум Трампа. Чого очікувати
12:01
"Аерофлот" скасовує десятки рейсів через кібератаку
Російська авіакомпанія "Аерофлот" другий день поспіль скасовує десятки рейсів через кібератаку
11:40
Дмитро Баканов
Вперше з 2018 року: очільник Роскосмосу прилетів до США на переговори з головою NASA
11:39
Ексклюзив
сарана
Держпродспоживслужба проґавила цей момент: еколог Листопад про нашестя сарани
11:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Наступ росіян змушує Трампа діяти швидше, а в українців вичерпується терпіння до Банкової. Акценти світових ЗМІ 29 липня
11:31
контрактна служба
Зеленський підписав закон, який дозволяє військову службу за контрактом людям від 60 років
11:14
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, який зобов'язує студентів-медиків і фармацевтів проходити військову підготовку
11:11
У Білорусі заявили, що вночі над Мінськом збили безпілотник: уламки впали на вулиці міста
11:03
Оновлено
Росіяни вночі атакували авіабомбами пенітенціарний заклад на Запоріжжі: 17 загиблих і 43 поранених
10:57
Україна ЄС
ЄС пригрозив Україні зупинкою фінансування, якщо не буде відновлено незалежність НАБУ й САП, – ЗМІ
10:43
Ексклюзив
Знайти та повернути: у Києві триває акція на підтримку полонених і зниклих на Курському напрямку
10:42
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трампу потрібно відвернути увагу від ситуації, пов'язаної з педофільським скандалом: експерт з міжнародних питань про нові заяви президента США
10:39
Партнерський матеріал
"Кожен із персонажів назавжди вписаний у мою пам'ять", – письменник Богдан Коломійчук про свою нову книжку "Хороші передчуття"
10:35
Через негоду знеструмлено 477 населених пунктів у 7 областях України: ситуація в енергосистемі 29 липня
10:19
СБУ та поліція здійснюють контрдиверсійні заходи у Деснянському районі Києва: що відомо
10:04
OPINION
Угода США і ЄС перекреслює план хабаря Путіна Трампу
09:50
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 липня: гривня зміцнилася щодо євро
09:30
Ексклюзив
Карта_Покровськ_Мирногорад_липень_2507
На фронті створюється враження підготовки нової фази наступу РФ, - воєнний оглядач Пехньо
09:24
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 2-го кваліфікаційного раунду
09:17
ППО, обстріл, ЗСУ
Сили ППО за ніч знешкодили 32 з 37 російських БПЛА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV