Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо

Які саме зміни відбулись і як це мало б виглядати на практиці, пояснила юристка Дар'я Тарасенко.

Єдиний випадок, що відпустку можуть не надавати – коли військовослужбовець сам попросить її не надавати.

Як і раніше військовій може скористатись 30 днями щорічної відпустки, втім це не може бути 30 днів поспіль. А от основна частина відпустки – 15 днів поспіль, не може бути розбита на менші частини.

Що змінилося щодо відпусток військових

Норма звучала так, що цю відпустку можуть надавати, або ж ні – все на розсуд командування. Зараз, згідно закону, правила змінилися. Там йдеться, що основна частина відпустки – 15 днів – має надаватись у обов'язковому порядку.

Як пояснює Тарасенко, навіть, якщо військовослужбовець не звертається з проханням надати йому відпустку, то ці безперервні 15 днів все одно повинні надати. Решта днів – за бажанням і за погодженням з командиром.

Права вимагати конкретного періоду для надання відпустки у військового немає. Відповідне погодження дат відпочинку залежить від командування. У військових частинах повинні звертати увагу на те, що не може йти у відпустку одночасно більше 30 відсоткам військовослужбовців від загальної кількості. Однак в інші дати у відпустку зобов'язані відпустити.

Юристка припустила, що будуть випадки, коли військовослужбовців примушуватимуть писати рапорти і не надаватимуть їм цієї обов'язкової відпустки у 15 днів.

"Маю побоювання, що будуть випадки, коли примушуватимуть відмовлятись від цієї обов'язкової щорічної відпустки за їх бажанням. Але з юридичної точки зору примусити їх написати таку заяву ніхто не зможе", - наголосила вона.

Можливість отримання додаткової відпустки, передбаченої Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", але лише з дозволу командира військової частини. Йдеться про додаткові 14 днів для учасників бойових дій.

Які види відпусток нині доступні військовослужбовцям

Нині передбачають такі види відпусток для військових: основна щорічна відпустка для військових; з нагоди народження дитини; за знищення ворожої техніки; через хворобу або реабілітацію внаслідок поранення; для жінок-військовослужбовців у зв’язку з вагітністю та пологами; додатковий період відпустки для військових, які повернулися з полону; за сімейними обставинами чи з інших важливих причин.

Що таке базова військова підготовка і хто її має пройти

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація щонайменше до 5 листопада. 1 вересня розпочалась базова загальновійськова підготовка (БЗВП) та базова військова служба (БВС).

Базову військову підготовку зобов'язані пройти усі чоловіки віком від 18 до 25 років, які визнані придатними до військової служби. Для проходження БВС чоловіки отримуватимуть повістку. При цьому чоловіки можуть обрати рік проходження БВС, один раз оформивши відстрочку. Важливо, що її треба пройти до досягення мобілізаційного віку. Термін базової військової підготовки - 90 днів. Вона проходитиме на база військових навчальних центрів. При цьому робоче місце і зарплата працівника має зберігатись на час проходження ним БВП. По закінченні чоловік отримає військову спеціальність.

Кого можуть призвати у жовтні

У жовтні отримати повістки можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, відповідають вимогам за станом здоров’я та не мають інших підстав для відтермінування служби.

Зараз для доукомлектації армії потрібні люди з бойовим досвідом – штурмовики, артилеристи, водії, оператори дронів, IT-спеціалісти, зв'язківці. В армії є потреба в професіоналах різних спеціальностей. Мобілізації можуть підлягати такі групи військовозобов'язаних:

чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні за станом здоров’я, а також не мають права на відстрочку та не входять до числа заброньованих.

чоловіки віком від 18 до 25 років (якщо вони є офіцерами запасу або пройшли строкову військову службу).

Граничний вік для мобілізації залишився незмінним та не застосовується до чоловіків, які досягли 60-річного віку. Нещодавно В Україні запрацювала нова процедура, яка дозволяє чоловікам і жінкам віком від 60 років підписувати контракт на військову службу.