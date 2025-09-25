Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Військові новини Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Огляд

Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо

Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
15:03
Військові новини

Згідно з новим законом, який набрав чинності у вересні цього року, військові частини тепер зобов'язані надавати військовослужбовцям 15 днів поспіль щорічної основної відпустки

Зміст

Які саме зміни відбулись і як це мало б виглядати на практиці, пояснила юристка Дар'я Тарасенко.

Єдиний випадок, що відпустку можуть не надавати – коли військовослужбовець сам попросить її не надавати. 

Як і раніше військовій може скористатись 30 днями щорічної відпустки, втім це не може бути 30 днів поспіль. А от основна частина відпустки – 15 днів поспіль, не може бути розбита на менші частини.

Що змінилося щодо відпусток військових

Норма звучала так, що цю відпустку можуть надавати, або ж ні – все на розсуд командування. Зараз, згідно закону, правила змінилися. Там йдеться, що основна частина відпустки – 15 днів – має надаватись у обов'язковому порядку.

Як пояснює Тарасенко, навіть, якщо військовослужбовець не звертається з проханням надати йому відпустку, то ці безперервні 15 днів все одно повинні надати. Решта днів – за бажанням і за погодженням з командиром.

Права вимагати конкретного періоду для надання відпустки у військового немає. Відповідне погодження дат відпочинку залежить від командування. У військових частинах повинні звертати увагу на те, що не може йти у відпустку одночасно більше 30 відсоткам військовослужбовців від загальної кількості. Однак в інші дати у відпустку зобов'язані відпустити.

Юристка припустила, що будуть випадки, коли військовослужбовців примушуватимуть писати рапорти і не надаватимуть їм цієї обов'язкової відпустки у 15 днів.

"Маю побоювання, що будуть випадки, коли примушуватимуть відмовлятись від цієї обов'язкової щорічної відпустки за їх бажанням. Але з юридичної точки зору примусити їх написати таку заяву ніхто не зможе", - наголосила вона.

Можливість отримання додаткової відпустки, передбаченої Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", але лише з дозволу командира військової частини. Йдеться про додаткові 14 днів для учасників бойових дій.

Які види відпусток нині доступні військовослужбовцям

Нині передбачають такі види відпусток для військових: основна щорічна відпустка для військових; з нагоди народження дитини; за знищення ворожої техніки; через хворобу або реабілітацію внаслідок поранення; для жінок-військовослужбовців у зв’язку з вагітністю та пологами; додатковий період відпустки для військових, які повернулися з полону; за сімейними обставинами чи з інших важливих причин.

Що таке базова військова підготовка і хто її має пройти

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація щонайменше до 5 листопада. 1 вересня розпочалась базова загальновійськова підготовка (БЗВП) та базова військова служба (БВС). 

Базову військову підготовку зобов'язані пройти усі чоловіки віком від 18 до 25 років, які визнані придатними до військової служби. Для проходження БВС чоловіки отримуватимуть повістку. При цьому чоловіки можуть обрати рік проходження БВС, один раз оформивши відстрочку. Важливо, що її треба пройти до досягення мобілізаційного віку. Термін базової військової підготовки - 90 днів. Вона проходитиме на база військових навчальних центрів. При цьому робоче місце і зарплата працівника має зберігатись на час проходження ним БВП. По закінченні чоловік отримає військову спеціальність.

Кого можуть призвати у жовтні

У жовтні отримати повістки можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, відповідають вимогам за станом здоров’я та не мають інших підстав для відтермінування служби.

Зараз для доукомлектації армії потрібні люди з бойовим досвідом – штурмовики, артилеристи, водії, оператори дронів, IT-спеціалісти, зв'язківці. В армії є потреба в професіоналах різних спеціальностей. Мобілізації можуть підлягати такі групи військовозобов'язаних:

  • чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні за станом здоров’я, а також не мають права на відстрочку та не входять до числа заброньованих.
  • чоловіки віком від 18 до 25 років (якщо вони є офіцерами запасу або пройшли строкову військову службу). 

Граничний вік для мобілізації залишився незмінним та не застосовується до чоловіків, які досягли 60-річного віку. Нещодавно В Україні запрацювала нова процедура, яка дозволяє чоловікам і жінкам віком від 60 років підписувати контракт на військову службу.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Читайте також:
президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Автор Олексій Їжак
24 вересня, 2025 середа
Як нова Атлантична хартія між США та Британією вплине на світ та Україну
мобілізація в РФ
Автор Оксана Ліховід
23 вересня, 2025 вiвторок
У Росії відбувся злив інформації, що генштаб РФ вимагає проведення мобілізації, - політолог Денисенко
Валерій Залужний
Автор Дар'я Куркіна
24 вересня, 2025 середа
"Ціна таких дій мені невідома, але вона була надто високою": Залужний вперше прокоментував Курську операцію
Київ
+13.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.69
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
25 вересня
16:58
Оприлюднили довгі списки Книги року BBC-2025, серед номінантів - Наталка Діденко
16:44
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 80 боїв, українські захисник відбили 28 російських атак на Покровському напрямку
16:34
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Індія просить США дозволити імпорт іранської нафти, щоб обмежити торгівлю з Росією, - Bloomberg
16:33
рублі
Такі рішення означають, що в них є серйозні проблеми: економіст про анонсоване у Росії підвищення ПДВ
16:20
Ексклюзив
МВФ
"Це війна на виснаження і потреби зовсім інші", – експерт про те, чому розпочались переговори про нову програму МВФ, якщо чинна розрахована до 2027
16:13
Оновлено
У Чернігові пролунали вибухи: під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури
16:12
Ніколя Саркозі
Експрезидента Франції Саркозі засудили до 5 років тюрми у справі про фінансування його виборчої кампанії урядом Каддафі
16:03
OPINION
The Economist робить висновки про рівень української влади
15:44
Анонс
Український Жіночий Конгрес
Сміливість бути собою: у Києві в жовтні пройде Український Жіночий Конгрес
15:29
Юлія Свириденко
Кабмін працює над захистом основних доріг-артерій антидроновими сітками
15:24
Партнерський матеріал
Екохутро
Мода в гармонії з природою: обирайте екологічне хутро
14:49
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Китайські експерти з дронів працювали з російським виробником зброї, що перебуває під санкціями, - Reuters
14:00
OPINION
Вибори у Молдові і російська стратегія
13:43
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилося, через обстріли РФ у двох областях є знеструмлення: стан енергосистеми 25 вересня
13:30
Ексклюзив
Чому парламентські вибори у Молдові такі важливі для Росії та як вона хоче вплинути на їхній результат. Пояснюємо
13:29
Аналітика
ЗСУ, зброя
Яким є український вихід з глухого кута війни – що цього разу сказав і чого не сказав Залужний
13:28
Ексклюзив
Михайло Подоляк
Це питання не тільки України, - Подоляк про транспортування російської нафти "Дружбою"
13:19
Вийшов новий трейлер української науково-фантастичної трагікомедії "Ти – космос"
13:17
Сьогоднішнє продовження фарсу не варте уваги, - Порошенко прокоментував перенесення суду у "вугільній справі"
13:04
Володимир Зеленський
Російські чиновники повинні припинити війну або знайти бомбосховища, - Зеленський
12:36
заморозки
Ймовірні заморозки на ґрунті: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у вихідні
12:35
Інтерв’ю
Пятрас Ауштрявічюс
Ауштрявічюс: "Словаччина й Угорщина платять мільярди Росії – і ці гроші йдуть на війну"
12:32
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента після закінчення війни
12:23
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Російські провокації відбуваються в країнах, які найбільше підтримують Україну, - дипломат Левченко
12:02
OPINION
Російські дрони над Європою: не маємо права хизуватись
11:47
НАБУ
У НАБУ заявили про обшуки в колишніх детективів, що нині є посадовцями Укрзалізниці. СБУ відреагувала
11:44
патріарх Кирил
У Росії запустили православний месенджер "Зосима": у ЦПД кажуть, що росіяни хочуть зблизити молодь і РПЦ
11:07
Росіяни просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині та на Дніпровщині, - DeepState
10:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зміна політики Трампа та яка "фантастична жінка" могла вплинути на погіршення його ставлення до Путіна. Акценти світових ЗМІ 25 вересня
10:49
Ексклюзив
КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів
Складається враження, що росіяни готуються замінювати КАБи на ударні дрони, - воєнний оглядач Пехньо
10:39
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 25 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:38
СБУ затримала 23-річну жінку, яка допомагала росіянами готувати новий наступ на Харківщину
10:09
Владіслав Бленуцe
"Динамо" вирішило позбутись футболіста, у якого в соцмережах знайшли проросійський контент, - ЗМІ
10:01
Дональд Трамп
"Їм має бути соромно": Трамп поскаржився на технічні проблеми під час Генасамблеї ООН і вимагає негайного розслідування
10:00
OPINION
Що мали б зробити в Україні після допису Трампа
09:50
Ексклюзив
студент, студенти, бакалавр
Правозахисниця Денісова розповіла, як військовослужбовці можуть поєднувати навчання та службу
09:15
Потужний вибух стався у промзоні Свіндона у Великій Британії: поліція працює над евакуацією людей
08:46
вогонь, полум'я, пожежа
Партизан з російської армії спалив дві одиниці військової техніки РФ у районі Бердянська
08:41
сили ППО
Сили ППО знешкодили 150 зі 176 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:26
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 160 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 49 штурмів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV