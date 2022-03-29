Військові облігації купили 3 тис. громадян і представників бізнесу, - НБУ
Міністерство фінансів провело вісім аукціонів з продажу військових облігацій та залучило до державного бюджету 26 млрд грн та близько $12 млн
Про це повідомив Національний банк України.
"На 28 березня вже понад 3 тисячі українців та представників українського бізнесу стали власниками військових ОВДП на суму майже 4,5 млрд грн та близько $1,6 млн", – йдеться у повідомленні.
Втім, найбільший портфель ціних паперів залишається у власності банків-первинних дилерів. Таким чином, загалом за 8 аукціонів, на яких Мінфін продавав військові облігації, держбюджет отримав 26 млрд грн та близько $12 млн.
- Нагадаємо, Мінфін оголосив черговий аукціон з продажу військових облігацій на 29 березня.
- Офіс президента закликає міжнародний бізнес купувати військові облігації України.
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