Військові облігації купили 3 тис. громадян і представників бізнесу, - НБУ

Про це повідомив Національний банк України.



"На 28 березня вже понад 3 тисячі українців та представників українського бізнесу стали власниками військових ОВДП на суму майже 4,5 млрд грн та близько $1,6 млн", – йдеться у повідомленні.



Втім, найбільший портфель ціних паперів залишається у власності банків-первинних дилерів. Таким чином, загалом за 8 аукціонів, на яких Мінфін продавав військові облігації, держбюджет отримав 26 млрд грн та близько $12 млн.

Нагадаємо, Мінфін оголосив черговий аукціон з продажу військових облігацій на 29 березня.

Офіс президента закликає міжнародний бізнес купувати військові облігації України.