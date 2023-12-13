Військові операції РФ спрямовані на підрив західної підтримки України, а не на досягнення цілей на полі бою, - ISW

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, на думку Росії, протягом зими військовий "глухий кут" виснажить підтримку Заходу, що надасть їхнім військам перевагу попри високі втрати і постійний дефіцит підготовленого персоналу, боєприпасів та техніки.

Згідно з оцінками ISW, війська РФ принаймні з середини листопада 2023 року намагалися повернути собі ініціативу у військових діях, а зараз, імовірно, готові до наступальних операцій у період складних осінньо-зимових умов на декількох ділянках фронту.

Водночас у повідомленні зазначено, що Кремль організовує тривалі інформаційні операції, спрямовані на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки. Тому російське командування, можливо, вирішило, що такі дії приносять більший результат, тому військові зусилля, які мають на меті перехопити ініціативу, "можуть спровокувати подальші дебати Заходу щодо допомоги Україні".