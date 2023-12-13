Військові операції РФ спрямовані на підрив західної підтримки України, а не на досягнення цілей на полі бою, - ISW
Наступальні операції РФ на сході України восени 2023 року та протягом наступної зими здіснюватимуться з метою послаблення підтримки Заходу, а не для того, щоб досягти безпосередніх оперативних цілей
Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).
Аналітики вважають, на думку Росії, протягом зими військовий "глухий кут" виснажить підтримку Заходу, що надасть їхнім військам перевагу попри високі втрати і постійний дефіцит підготовленого персоналу, боєприпасів та техніки.
Згідно з оцінками ISW, війська РФ принаймні з середини листопада 2023 року намагалися повернути собі ініціативу у військових діях, а зараз, імовірно, готові до наступальних операцій у період складних осінньо-зимових умов на декількох ділянках фронту.
Водночас у повідомленні зазначено, що Кремль організовує тривалі інформаційні операції, спрямовані на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки. Тому російське командування, можливо, вирішило, що такі дії приносять більший результат, тому військові зусилля, які мають на меті перехопити ініціативу, "можуть спровокувати подальші дебати Заходу щодо допомоги Україні".
- Раніше в ISW повідомляли, що російські війська у складних погодних умовах посилюють наступальні дії та намагаються перехопити ініціативу на фронті до президентських виборів у Росії. Проте Сили оборони України закріплюються на позиціях, де вони не ведуть контрнаступів.
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