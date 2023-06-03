Військові РФ вдарили керованими авіабомбами по Харківщині: 5 загиблих, 10 поранених
Російський ворог завдавав масований удар по Харківській області. Унаслідок атаки й підриву невідомих вибухових пристроїв 5 людей загинуло, ще 10 отримали поранення, серед них 4 дитини
Про це повідомив Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що росіяни масовано гатили по прикордонних та прифронтових населених пунктах Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
"Сьогодні о 4:30 ранку ворог з мінометів обстріляв село Івашки Богодухівського району. У селі пошкоджено двоповерховий багатоквартирний та приватний будинки. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості", - йдеться у повідомлені.
Унаслідок атаки загинув 67-річний чоловік.
Крім цього, протягом минулої доби у селі Лиман Чугуївського району було пошкоджено 2 приватні будинки, сталася пожежа. А у селі Олександрівка Богодухівського району внаслідок обстрілів окупантів зруйновано будинок.
Повідомляється, що внаслідок чергового удару керованими авіабомбами по смт Ківшарівка Куп’янського району пошкоджено житловий будинок. Загинули 2 людини - 61-річний чоловік та жінка 45 років. Крім того, отримали поранення 3 літні жінки та 3-річний хлопчик.
Унаслідок танкового обстрілу смт Дворічна Куп'янського району поранення зазнали чоловік і жінка 70 та 73 років.
Також поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім'я з трьома дітьми. За уточненою інформацією, загинула 37-річна жінка. Водій автомобіля, чоловік 36 років, отримав поранення. Дві дівчинки 12 та 15 років та хлопчик 12 років зазнали поранень. Зазначається, що стан хлопчика важкий.
Крім того, близько 18:10 біля села Сулигівка Ізюмського району в лісі, на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 40 років. Від отриманих травм він загинув на місці.
- Російські військові 2 червня вдарили двома керованими авіаційними бомбами по смт Ківшарівка Куп'янського району. У результаті обстрілу загинули 2 людини, ще 4 отримали поранення, серед них трирічна дитина.
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