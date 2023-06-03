Про це повідомив Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що росіяни масовано гатили по прикордонних та прифронтових населених пунктах Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

"Сьогодні о 4:30 ранку ворог з мінометів обстріляв село Івашки Богодухівського району. У селі пошкоджено двоповерховий багатоквартирний та приватний будинки. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості", - йдеться у повідомлені.

Унаслідок атаки загинув 67-річний чоловік.

Крім цього, протягом минулої доби у селі Лиман Чугуївського району було пошкоджено 2 приватні будинки, сталася пожежа. А у селі Олександрівка Богодухівського району внаслідок обстрілів окупантів зруйновано будинок.

Повідомляється, що внаслідок чергового удару керованими авіабомбами по смт Ківшарівка Куп’янського району пошкоджено житловий будинок. Загинули 2 людини - 61-річний чоловік та жінка 45 років. Крім того, отримали поранення 3 літні жінки та 3-річний хлопчик.

Унаслідок танкового обстрілу смт Дворічна Куп'янського району поранення зазнали чоловік і жінка 70 та 73 років.

Також поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім'я з трьома дітьми. За уточненою інформацією, загинула 37-річна жінка. Водій автомобіля, чоловік 36 років, отримав поранення. Дві дівчинки 12 та 15 років та хлопчик 12 років зазнали поранень. Зазначається, що стан хлопчика важкий.

Крім того, близько 18:10 біля села Сулигівка Ізюмського району в лісі, на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 40 років. Від отриманих травм він загинув на місці.