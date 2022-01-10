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Головна російська військова агресія Військові США провели консультації щодо протиповітряної оборони України, - Пентагон

Військові США провели консультації щодо протиповітряної оборони України, - Пентагон

10 січня, 2022 понедiлок
23:00
російська військова агресія

Військові радники США провели в Україні консультації з питань протиповітряної та протиракетної оборони

Про це заявив на брифінгу речник міністерства оборони США Джон Кірбі.

"Вони в основному розглядали протиповітряну та протиракетну оборону, як я розумію. Мені невідомо про офіційний звіт, вони просто подивилися та порадилися з українцями, які, на їхню думку, існують потреби щодо протиповітряної оборони", - сказав Кірбі.

Крім того, речник Пентагона заявив, що США не побачили зменшення військової присутності РФ на кордоні України.

"Я можу впевнено вам заявити, що ми не бачимо жодних скорочень (військової присутності - ред.). Вони зберігають значну присутність сил на сході, півночі та на півдні", - сказав Кірбі.

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Новини
Пентагон
війна з Росією
військова допомога США Україні
протиповітряна оборона
Джон Кірбі
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