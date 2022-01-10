Військові США провели консультації щодо протиповітряної оборони України, - Пентагон
Військові радники США провели в Україні консультації з питань протиповітряної та протиракетної оборони
Про це заявив на брифінгу речник міністерства оборони США Джон Кірбі.
"Вони в основному розглядали протиповітряну та протиракетну оборону, як я розумію. Мені невідомо про офіційний звіт, вони просто подивилися та порадилися з українцями, які, на їхню думку, існують потреби щодо протиповітряної оборони", - сказав Кірбі.
Крім того, речник Пентагона заявив, що США не побачили зменшення військової присутності РФ на кордоні України.
"Я можу впевнено вам заявити, що ми не бачимо жодних скорочень (військової присутності - ред.). Вони зберігають значну присутність сил на сході, півночі та на півдні", - сказав Кірбі.
- Нагадаємо, перша заступниця Держсекретаря США Уенді Шерман заявила, що відведення військ РФ від кордону України у місця їхньої дислокації буде сигналом про деескалацію напруження.
- Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ескалація на кордоні України може перейти у збройний конфлікт.
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