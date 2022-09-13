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Військовим РФ, які перебувають на лікуванні, не виплачують грошове забезпечення, - Генштаб ЗСУ

13 вересня, 2022 вiвторок
08:25
війна з Росією школа окупант

Командування мотострілецької бригади РФ розпорядилося не виплачувати гроші військовослужбовцям, які знаходяться на лікуванні

Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема, знаходяться на лікуванні. Проте відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира.

  • Станом на ранок 13 вересня ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.
  • На тимчасово зайнятих та вже звільнених від загарбників територіях України щодня фіксується до 200 кривавих воєнних злочинів.

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ЗСУ
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Військові новини
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