Військовим РФ, які перебувають на лікуванні, не виплачують грошове забезпечення, - Генштаб ЗСУ
Командування мотострілецької бригади РФ розпорядилося не виплачувати гроші військовослужбовцям, які знаходяться на лікуванні
Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.
За наявною інформацією, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема, знаходяться на лікуванні. Проте відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира.
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