Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема, знаходяться на лікуванні. Проте відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира.

Станом на ранок 13 вересня ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.

На тимчасово зайнятих та вже звільнених від загарбників територіях України щодня фіксується до 200 кривавих воєнних злочинів.

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