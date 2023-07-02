Військовим РФ заборонили узгоджувати місця своєї дислокації з колаборантами з окупаційних адміністрацій

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначають, що росіяни посилюють контррозвідувальні заходи на тимчасово окупованих територіях. У зв'язку з цим особливу увагу приділяють тому, щоб колаборанти не володіли інформацією про дислокацію підрозділів російських військ.

"Так, заборонено не лише узгоджувати з окупаційними адміністраціями місце розташування військових, але й залучати цивільних до проведення робіт з облаштування командних пунктів", - ідеться в повідомленні.