Військовим РФ заборонили узгоджувати місця своєї дислокації з колаборантами з окупаційних адміністрацій
Щоб уникнути витоку інформації, російським військовим заборонили узгоджувати місця свого розташування з колаборантами, які доєдналися до окупаційних адміністрацій
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначають, що росіяни посилюють контррозвідувальні заходи на тимчасово окупованих територіях. У зв'язку з цим особливу увагу приділяють тому, щоб колаборанти не володіли інформацією про дислокацію підрозділів російських військ.
"Так, заборонено не лише узгоджувати з окупаційними адміністраціями місце розташування військових, але й залучати цивільних до проведення робіт з облаштування командних пунктів", - ідеться в повідомленні.
- 2 липня Центр нацспротиву повідомляв, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни готуються до примусової мобілізації місцевих жителів до лав ворожої армії.
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