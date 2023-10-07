Військовий аналітик Гетьман розказав, чи має вплив війна в Ізраїлі на Україну
Олексій Гетьман, військовий аналітик, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, зазначив, що на території Ізраїлю розміщені склади з американською зброєю, яка передавалась від США Україні, а зараз це постачання щонайменше призупинилося
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Війна, яка розпочалася в Ізраїлі на нас має великий вплив. Крім медійного, інформаційного впливу та відволікання уваги, в Ізраїлі ще були склади американського озброєння. Там були снаряди, які нам передавалися. Це не зброя Ізраїля, бо у них там не дуже для нас зрозуміла позиція щодо передачі певного озброєння Україні", - зауважив військовий аналітик.
Олексій Гетьман додав, що також ми пам'ятаємо розмови про прохання не запрошувати ізраїльських представників на зустріч у форматі "Рамштайн", може це й помилка. Але є інформація – те, що знають ізраїльтяни, те відомо і росіянам.
"В Ізраїлі за домовленістю з США були склади з американською зброєю. З тих складів передавалися Україні снаряди, а можливо ще якась зброя. А зараз ці постачання щонайменше призупиняться. Тобто ці події вже вплинули на нас не тільки емоційно, медійно, інформаційно, а й з військової точки зору", - пояснив Гетьман.
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