Військовий експерт Дикий пояснив, що може переломити ситуацію на Авдіївському напрямку

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Команди відступати з Авдіївки наші військові ще не отримували. Зараз судити, чи це відбудеться, не потрібно. Оскільки є речі, про які ми не маємо знати права. Зокрема, які резерви має наш Генштаб", - пояснив Дикий.

Експерт зауважив, що для того, щоб переламати ситуацію біля Авдіївки потрібно перекидати на цей напрямок великі резерви

"На Авдіївському напрямку є два різних рішення. Або відходити й переходити на другу лінію оборони. Або підкинути на цей напрямок підкріплення. Мені очевидно, що наший гарнізон в Авдіївці ще якийсь час буде успішно оборонятись. Втім, це не вічно. Тобто, якщо ми хочемо кардинально переломити ситуацію на Авдіївському напрямку, то туди треба кинути значні резерви. От вже чи є ці резерви в нас, нікому знати не потрібно. Це інформація лише для Генштабу ЗСУ", - додав він.