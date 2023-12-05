Військовий експерт Дикий пояснив, що може переломити ситуацію на Авдіївському напрямку
Військовий експерт Євген Дикий розповів, що для того, щоб кардинально переламати ситуацію біля Авдіївки, ЗСУ потрібно перекидати туди значні резерви
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Команди відступати з Авдіївки наші військові ще не отримували. Зараз судити, чи це відбудеться, не потрібно. Оскільки є речі, про які ми не маємо знати права. Зокрема, які резерви має наш Генштаб", - пояснив Дикий.
Експерт зауважив, що для того, щоб переламати ситуацію біля Авдіївки потрібно перекидати на цей напрямок великі резерви
"На Авдіївському напрямку є два різних рішення. Або відходити й переходити на другу лінію оборони. Або підкинути на цей напрямок підкріплення. Мені очевидно, що наший гарнізон в Авдіївці ще якийсь час буде успішно оборонятись. Втім, це не вічно. Тобто, якщо ми хочемо кардинально переломити ситуацію на Авдіївському напрямку, то туди треба кинути значні резерви. От вже чи є ці резерви в нас, нікому знати не потрібно. Це інформація лише для Генштабу ЗСУ", - додав він.
- 5 грудня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 15 російських атак, загалом впродовж доби відбулось 61 бойове зіткнення.
- За даними американських аналітиків, українські війська нещодавно атакували позиції російських окупантів у лісі на південь від Степового
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