Військовий експерт Коваленко пояснив, чому росіянам не вдасться прорвати оборону ЗСУ на Лимано-Купʼянському напрямку

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Не дивлячись на те, що росіяни накопичили на Лимано-Купʼянському напрямку понад 100 тис. особового складу, вони мають дуже багато проблем зі штатною комплектацією цих підрозділів. Їм критично не вистачає техніки, щоб повноцінно прорвати наші лінії оборони. Тому це угруповання російських військ слід розглядати, як війська оборонного типу. Та ж сама 6-та загальновійськова, 20-та загальновійськова, всі мотострілецькі бригади, їх там три, танкові полки та інші не мають повної штатної комплектації", - пояснив Коваленко.

Військовий експерт переконаний, що в разі посилення наступу на Лимано-Купʼянському напрямку росіяни зазнають колосальних втрат.

"Всі війська, які Росія зосередила на Лимано-Купʼянському напрямку, є підрозділами оборонного функціонала. Якщо ці підрозділи відправити в наступ, маючи перевагу в особовому складі, то просування звісно буде, проте втрати будуть колосальними. Варто відзначити, що дійсно тиск на наші війська на цьому напрямку досить серйозний. Однак за останні дні значно зменшилась кількість атак з боку російських окупаційних військ. До цього вони не змогли прорвати нашу оборону в напрямку Лиману, Борової та Купʼянська", - додав він.