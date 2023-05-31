Військовий експерт Притула розповів, кому вигідна атака дронів по Москві

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Потрібно дивитися на те, кому вигідний удар дронами по Москві. У Росії є багато зацікавлених у тому, щоб завдати удари по Москві. Починаючи з Пригожина, який має ресурси, знання та гроші. Звісно, що він міг затягнути безпілотники недалеко від Москви та запустити їх. При цьому вирішується його внутрішньополітичне завдання. Перш за все винний за те, що безпілотники долетіли є Шойгу. Пригожин таким чином звільняє дорогу для себе та принижує свого конкурента. Пригожин показує, що влада Росії неспроможна, а він молодець. Це один з варіантів", - підкреслив Притула.

За словами військового експерта, російські олігархи також зацікавлені в тому, щоб заподіяти шкоди режиму Путіна, у тому числі приниження його авторитету.

"У Росії багато олігархів, які зазнали великих втрат та збитків від санкцій проти Росії. Рахунки олігархів заблоковані й ця війна їм набридла. Вони добре знають місцевість Рубльовки й могли запустити ці дрони та керувати ними з самої Рубльовки. Атака безпілотників показала слабкість путінського режиму, і це є основною метою для запуску цих безпілотників", - зауважив Притула.

Військовий експерт також додав, що у подіях у Москві можуть бути залучені зовнішні країни, які зацікавлені у тому, щоб Росія повернула їм території.

"Усі безпілотники були китайськими, і не виключаємо версію про Китай. Китаю цікаво ослаблення Росії, щоб він зміг повернути свої північні території. Також зацікавлена Ічкерія, тобто Кадиров. Він має такі сили та міг поставити дрони. Є ще робоча версія Дагестан. Врешті-решт Білорусь теж зацікавлена, щоб безпілотники дісталися Москви. Тому не лише Україна зацікавлена у тому, щоб дрони літали по Москві. Як ми бачимо, є багато різних версій, щоб ми зрозуміли, що насправді відбувається в Росії", - пояснив Притула.

Уранці 30 травня росіяни почали масово повідомляти про вибухи внаслідок атаки дронів. Зафіксовано пошкодження фасаду й вікон у багатоповерхівках

Військовий експерт, полковник ЗСУ речник Генерального штабу ЗСУ 2014-2017 рр. Владислав Селезньов нагадав, що у 1999 році російська ФСБ вчинила цілий ряд терактів на території РФ



