Військовий експерт Риженко розповів, як запобігти переходу війни з РФ у позиційну фазу

Про це розповів Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната" в етері телеканалу "Еспресо".

"Позиційна війна виснажує. Уся динаміка полягає в тому, cкільки тонн боєприпасу сторони можуть перекидати через лінію бойового зіткнення. Коли мова йде про такі дії РФ, для України це небезпечно. Аби цього не сталося, нам потрібна авіація, яка буде підтримувати бойові дії і позбавить противника переваги. Оскільки російська авіація разом з застосування авіабомб, особливо в останній час, серйозно перешкоджає ЗСУ рухатися вперед", - зазначив Риженко.

Для України позиційна війна не вигідна, каже він.

"Для України не вигідна така позиція, бо ресурсів у нас набагато менше, ніж у ворога. Це така собі "окопна війна", коли на величезній довжині створено позиції, застосовано сили з обох сторін. Під час війни на виснаження країни фактично виснажують одна одну", - додав Риженко.

За його словами, основа нашого успіху в ході ведення бойових дій полягає в поєднані маневреної війни з застосуванням комбінованої зброї.

"Раніше це називалось "загальновійськовий бій", коли механізовані чи інші частини, які діють на полі бою, мають на забезпеченні авіацію, артилерію та інше, що забезпечує успіх в ході ведення бойових дій", - додав військовий експерт.