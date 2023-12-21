Військовий експерт Снєгирьов назвав основне завдання окупантів на Донеччині
Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов зазначив, що ключовою ціллю ворога є встановлення контролю над Слов'янськом і Краматорськом
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог намагається прориватися в бік Часово Яру, при цьому розуміючи, що в лоб штурмувати Часів Яр практично неможливо. Тому що місто підготовлено до активної оборони. За цей період часу ЗСУ вдалося побудувати другу й третю лінію оборони. Прорив на Часів Яр дає можливість виходу на Костянтинівку, а далі на Слов'янськ і Краматорськ, які є ключовими пунктами української оборони", - пояснив Снєгирьов.
За словами військового експерта, окупанти не полишають спроб прориву української оборони й виходу на ключові пункти оборони ЗСУ.
"Ключова ціль ворога - це встановлення контролю над Слов'янськом і Краматорськом. Тому не випадково відбувається активізація бойових дій не тільки на Бахмутському фронті, а й на Куп'янсько-Лиманському. Де основним завданням окупантів є вихід до міста Ізюм. І звідти намагатися прориватися до флангів української оборони на Донеччини, а саме на Слов'янськ й Краматорськ", - наголосив Снєгирьов.
- Офіцер "Легіону Свободи" майор МВС Максим Морозов зазначив, що ворог перетворює Авдіївську промзону на сіру зону.
- Українські військові продовжують стійко тримати оборону біля Авдіївки Донецької області та нищити ворога - 1080 окупантів за добу.
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