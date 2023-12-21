Військовий експерт Снєгирьов назвав основне завдання окупантів на Донеччині

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагається прориватися в бік Часово Яру, при цьому розуміючи, що в лоб штурмувати Часів Яр практично неможливо. Тому що місто підготовлено до активної оборони. За цей період часу ЗСУ вдалося побудувати другу й третю лінію оборони. Прорив на Часів Яр дає можливість виходу на Костянтинівку, а далі на Слов'янськ і Краматорськ, які є ключовими пунктами української оборони", - пояснив Снєгирьов.

За словами військового експерта, окупанти не полишають спроб прориву української оборони й виходу на ключові пункти оборони ЗСУ.

"Ключова ціль ворога - це встановлення контролю над Слов'янськом і Краматорськом. Тому не випадково відбувається активізація бойових дій не тільки на Бахмутському фронті, а й на Куп'янсько-Лиманському. Де основним завданням окупантів є вихід до міста Ізюм. І звідти намагатися прориватися до флангів української оборони на Донеччини, а саме на Слов'янськ й Краматорськ", - наголосив Снєгирьов.