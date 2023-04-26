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Ексклюзив

Військовий експерт Ступак: плани ГУР щодо атаки дронів по Москві могли зупинити США, бо вважали цілі "недостатньо" військовими

26 квітня, 2023 середа
11:39
Війна з Росією ГУР

США могли зупинити очільника української розвідки Кирила Буданова від атаки дронів на Москву 24 лютого, бо вважали, що об'єкти "недостатньо" військові

Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Іван Ступак.

Він прокоментував "злиті документи" Пентагону, які опублікувала WP щодо того, що українська розвідка планувала масовані удари по Москві в річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого, але відмовилась від цього на прохання США.

"Можливо, його (Буданова, - ред.) зупинили, оскільки з'ясували собі, що ці цілі, про які йде мова - вони не є достатньою мірою військовими. Тобто бачите, є влучання військові, навколо військові об'єкти. Можливо, американці собі вирішили, що ті об'єкти не дуже військові. Ці об'єкти не беруть участі або не забезпечують російське військове угруповання на території України, тому влучання у них є недоречними. Можливо, була саме така аргументація", - припустив він.

Росія
ГУР
США
Військові новини
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