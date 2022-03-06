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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Військовослужбовці РФ беруть українців у заручники, - Арестович

Військовослужбовці РФ беруть українців у заручники, - Арестович

6 березня, 2022 неділя
12:17
війна з Росією Олексій Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на Київщині військовослужбовці РФ захопили у заручники громадян України

Про це він сказав під час телемарафону, передає Еспресо.TV.

"Зараз ворог намагається наступати північніше Миколаєва, тобто на сам Миколаїв, та намагається розвернутись у бік Південно-Української АЕС зі спробою повторити захоплення ЗАЕС"", - повідомив Арестович.

Він додав, щоЗапорізька АЕС працює у штатному режимі, а охороняє її лише 16 росіян-строковиків.

"Миколаїв вправно захищається. Вчора була спроба чергова повітряного десанту. Вони у Кульбакино збили 4 гелікоптери, десантників взяли в полон", - пояснив радник ОПУ.

Арестович сказав, що нині війська РФ контролюють Гостомель та Бучу, звідки відійшли українські захисники, щоб не ставити під загрозу мирних мешканців. При цьому російські солдати захопили і утримують у заручниках громадян України.

"Росіяни туди зайшли. І там є випадки таких страшних речей, що, по-перше, вони поранили багато дітей. По-друге, вони не дають евакуювати попри численні звернення на вищому державному рівні щодо "зеленого коридору" з Ірпеня та Бучі. Там багато дітей по підвалах. Декілька діточок вже померли, відповідно до повідомлення МОЗ", - зазначив він.

Російські військові поранили кількох місцевих мешканців.

"Це катастрофа моральна перш за все. Зараз на вищому рівні це питання обговорюється на міжнародному гуманітарному рівні через посередників з росіянами, щоб дати вихід із Бучі та Гостомеля", - зауважив посадовець.

Як додав Арестович, намагання російських військових зайняти позиції в Ірпені не мають сенсу.

"Що стосується Ірпеня - географічно це тупик. Росіянам там робити немає чого. По-перше, там утримують оборону наші війська. По-друге, якщо вони подивляться на карту, то зрозуміють що Ірпінь не варіант. І будуть шукати інші шляхи", - пояснив він.

При цьому ворог також має проблеми із навігацією, зауважив Арестович.

"На північному заході від Києва він остаточно заплутався в містах, річках, мостах, населених пунктах. І тут наші війська наносять і ракетні і повітряні удари, і наземні війська стримують", — розповів Арестович.

При цьому українські війська пішли в контрнаступ на Харківщині та Сумщині.

"ЗСУ ведуть маневрену війну, б'ють по противнику в тих місцях де не очікують", - повідомив радник керівника ОПУ.

Арестович зауважив, що ще однією "гарячою точкою" є Маріуполь.

"Але треба розуміти, що я проти формулювання "400 тисяч полонених". Немає там полонених. Там чинять спротив ЗСУ, інші військові формування. Що стосується "зелених коридорів" — це питання буде вирішуватись", - наголосив він.

За його словами, при цьому росіяни спустошують наявні запаси крилатих ракет.

"90% "Калібрів" було запущено по Україні. У них лишилися "Іскандери". Цих "Іскандерів" вони використали 30% десь, тобто вони ще будуть стріляти дуже довго, я думаю. У тому числі з території Білорусі, фактично тримаючи режим Лукашенка та білорусів у заручниках. Тому що білоруські війська не використовуються наразі проти України, це ми точно знаємо. Вони розгорнутауздовж кордонів, може є поодинокі випадки використання Сил спеціальних операцій. Але ібілоруська армія не бере участь у збройній агресії проти України. Тим не менш, територія Білорусі використовується по повній", - презюмував Арестович.

  • Нагадаємо, зранку 5 березня росіяни не вчиняли активних бойових дій, на Херсонщині ЗСУ завдали потужного удару по ворогу.

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Олексій Арестович
російські військові
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