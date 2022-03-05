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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зранку 5 березня росіяни не вчиняли активних бойових дій, на Херсонщині ЗСУ завдали потужного удару по ворогу, - Арестович

Зранку 5 березня росіяни не вчиняли активних бойових дій, на Херсонщині ЗСУ завдали потужного удару по ворогу, - Арестович

5 березня, 2022 субота
14:17
війна з Росією Олексій Арестович

Радник ОП Олексій Арестович повідомив, що зранку 5 березня російські війська не вчиняли активних бойових дій - вони здійснюють тактичні рухи, щоб забезпечити постачання

Про це він сказав під час брифінгу.

"Активних дій противник зранку не вчиняв. Він робить окремі тактичні рухи, покликані покращити його позицію і забезпечити постачання",  - повідомив Арестович.

Він додав, що ЗСУ контролюють цю ситуацію, покращують власні позиції, наносять окремі контрудари - авіаційне, артилерійське ураження противника. 

"Так, зранку у районі Херсону наші Збройні сили нанесли дуже потужний удар по ворогу, зараз його втрати з'ясовуються", - наголосив радник ОП.

Орієнтовні втрати противника на сьогодні склали: понад 10 тис. людей особового складу
269 танків, 945 бойових броньованих машин, 105 артилерійських систем, 50 реактивних систем залпового вогню, 19 засобів ППО, 39 літаків, 40 гелікоптерів, 409 авто, два швидких катери, понад 60 цистерн з паливом  і три БПЛА.
 

  • Нагадаємо, 4 березня російські війська просунулись на окремих напрямках, зокрема на півдні України, однак загалом ситуація залишилась контрольованою.

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Херсонщина
Олексій Арестович
російська агресія
втрати
бої
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