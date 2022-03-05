Зранку 5 березня росіяни не вчиняли активних бойових дій, на Херсонщині ЗСУ завдали потужного удару по ворогу, - Арестович

Про це він сказав під час брифінгу.



"Активних дій противник зранку не вчиняв. Він робить окремі тактичні рухи, покликані покращити його позицію і забезпечити постачання", - повідомив Арестович.



Він додав, що ЗСУ контролюють цю ситуацію, покращують власні позиції, наносять окремі контрудари - авіаційне, артилерійське ураження противника.



"Так, зранку у районі Херсону наші Збройні сили нанесли дуже потужний удар по ворогу, зараз його втрати з'ясовуються", - наголосив радник ОП.



Орієнтовні втрати противника на сьогодні склали: понад 10 тис. людей особового складу

269 танків, 945 бойових броньованих машин, 105 артилерійських систем, 50 реактивних систем залпового вогню, 19 засобів ППО, 39 літаків, 40 гелікоптерів, 409 авто, два швидких катери, понад 60 цистерн з паливом і три БПЛА.



Нагадаємо, 4 березня російські війська просунулись на окремих напрямках, зокрема на півдні України, однак загалом ситуація залишилась контрольованою.