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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни поповнили резерви і просунулись на півдні України, але ситуація контрольована, - Арестович про становище на фронтах

4 березня, 2022 п'ятниця
14:01
війна з Росією Олексій Арестович

Радник ОП Олексій Арестович заявив, що російські війська просунулись на окремих напрямках, зокрема на півдні України, однак загалом ситуація залишається контрольованою

Про це він сказав під час брифінгу.

"Противник вчора після поповнення резервів та тилових запасів, почав рухатися на окремих напрямках. Найбільше успіху він досяг в місті Енергодар. Частково встановив контроль над Запорізькою АЕС. Йому вдалося просунутися біля міста Вознесенськ - це напрямок Миколаєва та Кривий Ріг. Там його зупинили наші війська. Зараз триває бій. Всі спроби просунутися безпосередньо в бік Миколаєва були відбиті", - сказав Арестович.

Він додав, що іншою гарячою точкою залишається напрямок на північний захід від Києва.

"Там зараз йдуть бої, артилерія та авіація зупиняє противника", - зазначив Арестович.

Росіяни завдають удари на Харківщині та Сумщині.

"Місто Харків та Охтирка піддаються нищівним ударам. Про ситуацію там знають на міжнародному рівні. В Охтирці була спроба зруйнувати ТЕС місцеву. Але оборона тримається. Противник там зазнає величезних втрат і перекидає туди додаткові резерви, які могли би бути використані в більш небезпечних напрямках. Наприклад, на Київщину. Тобто оборона Охтирки та Харкова змусила їх змінити напрямок. От що дає справний спротив на місцях", - пояснив радник.

За словами Арестовича, Чернігів витримав потужний авіаційний удар.

"Але місто тримається, сили оборони утримує ворога. На тому напрямку ворог не просувається", - сказав він.

У частковій облозі опинився Маріуполь.

"Але ситуація контрольована. Військові, які знаходяться в місті, відбивають спроби ворога оточити місто остаточно. Там напружена гуманітарна ситуація", - сказав посадовець.

Він додав, що Україна намагається домовитись про встановлення гуманітарного коридору для вивезення жителів Маріуполя та постачання продуктів першої необхідності.

"Що стосується Одеси, то там небезпеки немає. Керівництво міста та області контролює ситуацію. Нечисленні спроби кораблів противника вести вогонь придушуються нашою артилерією. Загальна ситуація контрольована", - наголосив  Арестович.

Він додав, що ЗСУ докладають зусиль, щоб зупинити просування ворога.

"Таких напрямків не багато. І ми їх перекрили. За вчора було декілька потужних вогневих ударів по противнику, які зупинили його. Я думаю, що за такого порядку дій, ми можемо відчувати стриманий оптимізм щодо подальших наступів ворога", - резюмував радник ОП.

  • Нагадаємо, 2 березня Олексій Арестович повідомив, що можлива мобілізація в РФ створить умови для внутрішнього перевороту.

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Новини
Чернігів
Олексій Арестович
Охтирка
фронт
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