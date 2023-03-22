Про це повідомляє Національна поліція України у facebook.

Згідно з інформацією посадовців, у березні 2022 року одна батальйонна тактична група окремої 5-ї танкової бригади дислокувалася в с. Березівка.

"2 березня військовослужбовці РФ розстріляли автомобіль, за кермом якого перебував 47-річний волонтер. Чоловік віз продукти багатодітній сім’ї, коли потрапив під ворожий вогонь. Він отримав поранення, а потім окупанти дістали його із салону і вистрілили йому в голову. У ході досудового розслідування встановлено, що після вбивства цивільного окупанти обшукали його автомобіль та забрали продукти і мобільний телефон вбитого. Загарбники навіть перевірили документи, які були в кишені вбитого," - ідеться у повідомленні.

Пізніше окупанти здійснювали обхід місцевих будинків та, виявивши родину загиблого, повідомили їм про вбивство. За словами дружини волонтера, вона чула постріли та сміх неподалік будинку.

"Я чула, як вони стріляли, сміялися. Вже потім з'ясувалося, що в цей час вони розважалися, розстрілюючи мого чоловіка. Ми шукали його тіло шість місяців. Скільки шукали, стільки сподівалися, що знайдемо. Його телефон тричі з'являвся у мережі. Я йому постійно намагалася додзвонитися. Я досі не видаляю номеру його телефону", - розповіла жінка.

За словами Климовського, переважна більшість особового складу батальйонної тактичної групи окремої 5-ї танкової бригади вже ідентифікована. Відтак сім’я вбитого волонтера та свідки впізнали на фото військових РФ, які застрелили чоловіка.

27 річному росіянину оголошено про підозру - йому загрожує довічне позбавлення волі.