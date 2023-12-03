"Військовозобовʼязаним, які не зʼявилися в ТЦК, блокують банківські картки": росіяни запустили черговий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Банківські картки військовозобовʼязаних, які не зʼявилися в ТЦК, масово блокують. Крім цього, українцям без військового обліку відмовлятимуть в обслуговуванні у всіх держорганах, банках та транспортних компаніях", - пишуть російські телеграм-канали.

Фейкову інформацію поширив пропагандист Дмитро Василець – він регулярно просуває проросійські інтереси та поширює ворожі наративи.

"Насправді банківські рахунки можуть заблокувати лише у разі несплати штрафу за неявку до ТЦК, а не за сам факт неявки. Якби в Україні дійсно масово блокували картки, про це було б багато дописів від реальних людей у соцмережах. Позаяк цього немає, пропагандисти самі вигадали "зраду" та паніку, - відзначили у Spravdi.