Віза не гарантуватиме росіянам в'їзд в Україну, — речник Держприкордонслужби
Після 1 липня 2022 року наявність візи не гарантуватиме громадянам Росії перетин українського кордону
Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.
Перетин кордону іноземцями згідно з українським законодавством залежить від кількох критеріїв: дійсного паспорт, відсутності даних про обмеження в'їзду від правоохоронних органів, достатнього фінансового забезпечення на період перебування в Україні, а також підтвердження мети візиту, пояснив Демченко.
Він також додав, що прикордонники мають доступ до бази даних про візи, які видають дипломатичні представництва України, до ресурсу е-Візи й можуть оперативно перевірити, чи дійсна віза, кому вона видавалася і чи не є вона підробкою.
"Якщо хтось з іноземців не відповідає одній із вимог, то навіть за наявності візи таким особам може бути відмовлено у в'їзді в нашу країну... ДПСУ і нашим співробітникам не складно перевіряти наявність візи у ще однієї категорії іноземців", - сказав речник ДПСУ.
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