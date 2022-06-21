Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Перетин кордону іноземцями згідно з українським законодавством залежить від кількох критеріїв: дійсного паспорт, відсутності даних про обмеження в'їзду від правоохоронних органів, достатнього фінансового забезпечення на період перебування в Україні, а також підтвердження мети візиту, пояснив Демченко.

Він також додав, що прикордонники мають доступ до бази даних про візи, які видають дипломатичні представництва України, до ресурсу е-Візи й можуть оперативно перевірити, чи дійсна віза, кому вона видавалася і чи не є вона підробкою.

"Якщо хтось з іноземців не відповідає одній із вимог, то навіть за наявності візи таким особам може бути відмовлено у в'їзді в нашу країну... ДПСУ і нашим співробітникам не складно перевіряти наявність візи у ще однієї категорії іноземців", - сказав речник ДПСУ.

17 червня Кабмін ухвалив постанову, якою запровадив візовий режим для громадян РФ.

25 травня президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про створення візового режиму для громадян РФ.

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