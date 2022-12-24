Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Думаю, що президент Зеленський мав три цілі. Перша - заохотити американців надсилати більше зброї в Україну, причому більш сучасної зброї. Друга мета, ще більш важлива, полягала в тому, щоб збільшити американську політичну підтримку України. Важливо, щоб ця підтримка продовжувалася, і я думаю, що звернення Зеленського до Конгресу мало на меті продовжити та збільшити цю підтримку. Третя мета - провести стратегічні консультації з президентом Сполучених Штатів, тому що це саміт воєнного часу, який нагадує саміт між Черчиллем і Рузвельтом перед тим, як США вступили у війну", - пояснив Фрід.

За словами експерта, Зеленському та Байдену необхідно було провести розмову віч-на-віч про виживання України у війні з російським агресором.

"Я не думаю, що Сполучені Штати збираються воювати з Росією - ми не збираємося, ми цього не хочемо, але ми прагнемо продовжувати підтримувати Україну. Тому двом президентам необхідно було провести розмову віч-на-віч про виживання України у війні з російським агресором, яка триває, і це була дуже серйозна розмова. Ми всі хочемо перемоги для України, як сказав президент Зеленський. Слід було звірити годинники щодо того, як виглядає поле бою, як виглядає Росія, як виглядає Путін, і куди ми йдемо. Тож це був важливий саміт", - наголосив Фрід.

Володимир Зеленський відбув з візитом у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України". Український президент також виступить у конгресі США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

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