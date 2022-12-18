Візит Путіна до Мінська - це до певної міри спецоперація, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Віталій Портников дав коментар щодо візиту Путіна до Мінська, який має відбутися 19 грудня.



"Я думаю, що це до певної міри спецоперація, тобто такий знак поваги. Лукашенко ні на що не погоджується, але йому дуже хочеться, щоб його вважали справжнім президентом, але він по суті втратив суб'єктність. А якщо людина втрачає суб'єктність і це розуміє, то тоді вона по своїй суті хоче визнання, аби до неї хоч хтось приїхав з офіційним візитом. Якщо цій людині посли не вручають вірчі грамоти та її не впускають у більшість країн світу, називають "так званий президент", то звісно хочеться, аби вже когось зустріти у своїй резиденції", - зазначив журналіст.



Віталій Портников зауважив, що список таких гостей до Лукашенка недовгий, у якому написано, що Путін номер один і на цьому перелік закінчується.



"Цей візит - протокольний знак уваги до союзника. Путін та Лукашенко могли б вирішити питання щодо участі білоруської армії у війні проти України на будь-якій зустрічі, чи то у Мінську, чи у Сочі, чи у Москві, бо для цього не потрібно обирати якусь спеціальну географічну точку. А якби така зустріч відбулася б, то ми ніколи не будемо про неї знати та нам про це і не повідомлять. Тому, не треба перебільшувати цю зустріч, з точки зору ухвалення рішень. Але з точки зору роботи з клієнтом, якщо можна так сказати, то Путін з ним працює, і це важка артилерія. Там вже був Шойгу, який очевидно нічого не досяг, також був у Білорусі послом Гризлов, колишній спікер держдуми, тобто навколо Лукашенка, якщо він пацієнт, чимало російських санітарів. Однак, йому потрібен сам Путін для якоїсь розмови, але це поки що протокольна розмова", - підкреслив Портников.

У понеділок, 19 грудня, президент Росії Володимир Путін зустрінеться в Мінську із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком

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