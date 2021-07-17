Візит Зеленського до Берліна став репетицією здачі інтересів України західними партнерами, - Фейгін

Таку думку він висловив в ефірі програми “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.



“Я вважаю, що візит Зеленського до Берліну 12 липня та зустріч з канцлером Меркель стали репетицією здачі інтересів України, яка поки що може не стати виставою у Вашингтоні. Все таки, я думаю, що ще не до кінця це питання вирішене. Хоча це дуже тривожний дзвіночок для України. Оскільки всі очікували, що Зеленського будуть схиляти до збереження Мінських угод в інтерпретації Москви, частиною якої є і план Штайнмаєра та кластери Макрона. Тобто, все це фактично є здачею інтересів України. Потрібно відверто говорити про це.” - пояснив Фейгін.



Як зауважив Фейгін, імплементація плану Штайнмаєра в українське законодавство означатиме захист інтересів Москви. Фейгін додав, що залишається тільки гадати чому Берлін та Париж зайняли позицію згоди з Кремлем. На його думку, позиція та активність Меркель в цій ситуації є досить дивною, оскільки вона через два місяці залишає пост канцлера Німеччини.



“Для мене дивною є поведінка та активність Меркель. Через два місяці вона залишить посаду канцлера Німеччини і зараз вона намагається залишити в спадок таке гостре питання України перед європейською та світовою спільнотою, погодившись на всі вимоги Путіна. Це саме так і виглядає.” - додав Фейгін.



Хоча, як зауважив Фейгін, ще місяць тому Меркель мала зовсім іншу позицію щодо “Північного потоку - 2” і Мінських угод. За його словами вона була більш нейтральною і стриманою в своїх висловлюваннях щодо таких гострих питань.

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