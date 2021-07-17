Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Візит Зеленського до Берліна став репетицією здачі інтересів України західними партнерами, - Фейгін

Візит Зеленського до Берліна став репетицією здачі інтересів України західними партнерами, - Фейгін

17 липня, 2021 субота
16:12
війна з Росією Володимир Зеленський та Ангела Меркель

Діяч російської опозиції Марк Фейгін вважає, що візит президента Зеленського до Німеччини та зустріч з канцлером Ангелою Меркель став своєрідною репетицією здачі інтересів України західними партнерами

Таку думку він висловив в ефірі програми “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.

“Я вважаю, що візит Зеленського до Берліну 12 липня та зустріч з канцлером Меркель стали репетицією здачі інтересів України, яка поки що може не стати виставою у Вашингтоні. Все таки, я думаю, що ще не до кінця це питання вирішене. Хоча це дуже тривожний дзвіночок для України. Оскільки всі очікували, що Зеленського будуть схиляти до збереження Мінських угод в інтерпретації Москви, частиною якої є і план Штайнмаєра та кластери Макрона. Тобто, все це фактично є здачею інтересів України. Потрібно відверто говорити про це.” - пояснив Фейгін.

Як зауважив Фейгін, імплементація плану Штайнмаєра в українське законодавство означатиме захист інтересів Москви. Фейгін додав, що залишається тільки гадати чому Берлін та Париж зайняли позицію згоди з Кремлем. На його думку, позиція та активність Меркель в цій ситуації є досить дивною, оскільки вона через два місяці залишає пост канцлера Німеччини.

“Для мене дивною є поведінка та активність Меркель. Через два місяці вона залишить посаду канцлера Німеччини і зараз вона намагається залишити в спадок таке гостре питання України перед європейською та світовою спільнотою, погодившись на всі вимоги Путіна. Це саме так і виглядає.” - додав Фейгін.

Хоча, як зауважив Фейгін, ще місяць тому Меркель мала зовсім іншу позицію щодо “Північного потоку - 2” і Мінських угод. За його словами вона була більш нейтральною і стриманою в своїх висловлюваннях щодо таких гострих питань.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Ангела Меркель
Володимир Зеленський
Марк Фейгін
Антон Борковський
Студія Захід з Антоном Борковським
Студія Захід
Мінські угоди
Читайте також:
Росія перекинула на Донбас
16 липня, 2021 п'ятниця
На окуповану Луганщину прибувають колони російської військової техніки, - правозахисник
Конор Макгрегор
15 липня, 2021 четвер
Оприлюднено божевільний гонорар Макгрегора за поразку нокаутом
карантин
16 липня, 2021 п'ятниця
В Україні найближчим часом посилять карантин, - РНБО
Київ
+33
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.1
    Купівля 27.1
    Продаж 27.34
  • EUR
    Купівля 31.93
    Продаж 32.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
17 липня
18:13
Вакцина Moderna
США відправили до України 2 млн доз вакцини Moderna
17:55
зона ООС
17 липня на фронті: поранено двох українських військових
17:36
Еліна Світоліна
Неймовірно пишаюся, що представляю Україну: Світоліна назвала мету на Олімпіаді-2020
17:20
вакцинація
В Україні дозволять вакцинувати від COVID-19 дітей
16:54
Збірна України, форма
В УЄФА відреагували на претензії росіян щодо гасел "Слава Україні" та "Героям слава" на футболках клубів УПЛ
16:28
Юлія Мендель
Мендель вестиме відеоколонку програми "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова
15:55
Стамбул, Ліга чемпіонів
УЄФА змінив місце проведення фіналу Ліги чемпіонів
15:37
спека
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні нарешті вщухне спека
15:35
Тарас Стецьків
"Зараз для України зустріч Зеленського та Байдена абсолютно не вигідна", – Тарас Стецьків
15:21
Ексклюзив
У Києві Skoda протаранила вантажівку, водія довелося визволяти з легковика рятувальникам
14:45
П'яний далекобійник пішов на таран прикордонного з Білоруссю пропускного пункту
14:07
Андрій Тетерук
Відставкою Авакова замкнулось коло – тепер на всі ключові посади призначені люди Зеленського, − Андрій Тетерук
14:04
Під Євпаторією тліє гігантське сміттєзвалище. У місті страждають від смороду
13:42
МВС розділять на кілька частин, - Арахамія
13:20
Через "цвітіння" води не можна купатися на всіх 14 пляжах Києва
13:05
Коліушко
У президента зараз керують державою "революційні трійки", як колись у СРСР, – Коліушко
13:00
Повінь в Європі: жителям Антверпена та Льєжа наказали евакуюватися
12:36
На автовокзалі у Житомирі чоловік виліз на стовп, смикав за дроти, а потім бігав дахами кіосків та будинків
12:14
Цими вихідними у Зарваниці пройде всеукраїнська проща
11:50
Тува оголосила повний локдаун із забороною виходити на вулицю
11:30
Юрій Бутусов
Єрмак усунув Авакова, щоб посилити свій вплив і фрагментувати владу в МВС, – Юрій Бутусов
11:25
Зеленський сподівається, що РФ сприятиме розслідуванню катастрофи MH17
11:00
Озвучено попередню причину аварії з автобусом Київ-Вроцлав
10:38
Де і як відпочиває з дружиною Анджей Дуда. Оприлюднено фото
10:17
Окупанти кажуть про рекордний спалах COVID-19 в Криму
09:52
Міжнародний автобус Київ-Вроцлав перекинувся на Рівненщині. 20 потерпілих
09:30
Ексклюзив
П'яна компанія на Ford Fusion добряче "погуляла" на столичних Березняках. Одну з пасажирок ушпиталили з переломом хребта
09:05
Пандемія в Україні: 591 нових заражень, 16 смертей
08:43
На Миколаївщині розбився гвинтокрил. Є загиблі
08:20
На фронті: росіяни 5 разів обстріляли українців, є поранений
08:00
В басейнах Сяну та Днiстра вода в річках підійметься на 2 м
07:21
Байден повинен зустрітися з Тихановською, - Washington Post
2021, п'ятниця
16 липня
22:56
Біля Білої Церкви у ДТП постраждали чотири людини
Біля Білої Церкви у ДТП постраждали чотири людини, серед них - двоє дітей
22:44
Юрій Бутусов
"Надалі Зеленський призначатиме на керівні посади більше друзів, а їх вплив буде посилено", – Юрій Бутусов 
22:40
COVID-сертифікати
Країни ЄС самі вирішуватимуть, чи пускати на свою територію українців з COVID-сертифікатами
22:15
Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста
Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста
22:08
Зеленський підписав закони про податкову амністію
21:50
У Житомирі планують збудувати патронний завод
21:42
Олексій Данілов
Проєкт системи моніторингу олігархів підготують до 7 вересня, - Данілов
21:20
Зеленський підписав закон про меценатську діяльність у спорті
Зеленський підписав закон, який змінює кримінальну відповідальність за недостовірне декларування
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV