Візит Зеленського в США – це декларації, а не реальні політичні наміри, – Портников

Про це повідомив публіцист, журналіст Віталій Портников у програмі “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV.

“Коли ми говоримо про те, що Сполучені Штати надали Україні гарантії щодо підтримки її Євроатлантичної та енергетичної безпеки – це дуже добре чути. Проте у спільній заяві США й України немає жодного слова про підтримку Євроатлантичної інтеграції України і про план дій щодо членства в НАТО. Там про це просто не говорять, а мова йде про те, що Україна має право бажати Євроатлантичної інтеграції. Це приємно, що ми маємо право. Росія нам відмовляє і в цьому, добре, що США не відмовляють. Але так чи інакше, це все, що ми почули. З цієї точки зору випливає, що США зараз говорять про Євроатлантичну інтеграцію України саме так, як раніше говорили Франція та Німеччина”, – зазначив Портников.

Журналіст зауважив, що після запуску Nord Stream 2 будь-які гарантії енергетичної безпеки України нічого не варті, адже питання українського транзиту, про який говорили канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президента США Джо Байден, буде фактично вирішуватися 2024 року, коли Меркель в політиці вже не буде, а Байден займатиметься новими виборами.

“Якщо Nord Stream 2 буде працювати на повну потужність, ані в Сполучених Штатів, ані в Німеччини немає жодних інструментів, щоби не дати Росії можливості не підписувати нову транзитну угоду з Україною. Або обставляти цю транзитну угоду такими політичними умовами, які зроблять її не потрібною для самої України. Все інше – це декларації, а не реальні політичні наміри. І можна сказати, що сторони дуже близькі до взаєморозуміння: Зеленський декларує боротьбу з корупцією, Байден декларує підтримку цієї боротьби; Зеленський декларує, що готовий призначити голову САП, Байден декларує, що США й надалі підтримуватимуть Україну в її зусиллях формувати антикорупційні органи”, – повідомив Віталій Портников.

Публіцист наголосив, що з точки зору декларацій, якби президенти Байден і Зеленський жили у віртуальному просторі, візит президента України до США був би успішним. А з точки зору реальної політики, треба радіти, що цей візит взагалі відбувся, враховуючи токсичність української теми і самого Володимира Зеленського після історії з Дональдом Трампом.